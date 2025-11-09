02:46 ()
Воскресенье 09 ноября
БАТЭ - Славия-Мозырь 09 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 09-11-2025 14:00
Стадион: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь), вместимость: 13126
09 Ноября 2025 года в 15:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
БАТЭ
Славия-Мозырь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между БАТЭ - Славия-Мозырь, которое состоится 09 Ноября 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Борисов-Арена (Борисов, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
БАТЭ
Борисов
Славия-Мозырь
Мозырь
История личных встреч
20.06.2025 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Славия-Мозырь1 : 1БАТЭ
05.10.2024 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь2 : 3БАТЭ
17.05.2024 Беларусь — Высшая лига 9-й тур БАТЭ1 : 0Славия-Мозырь
21.10.2023 Беларусь - Высшая лига 25-й тур Славия-Мозырь0 : 2БАТЭ
24.05.2023 Беларусь - Высшая лига 10-й тур БАТЭ1 : 1Славия-Мозырь
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур БАТЭ4 : 0Славия-Мозырь
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Славия-Мозырь0 : 3БАТЭ
16.10.2021 Беларусь - Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь3 : 1БАТЭ
08.08.2021 Кубок Беларуси 1/8 финала Славия-Мозырь1 : 2БАТЭ
29.05.2021 Беларусь - Высшая лига 11-й тур БАТЭ3 : 0Славия-Мозырь
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур 0 : 2БАТЭ
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур БАТЭ1 : 0
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 1 : 0БАТЭ
03.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур БАТЭ1 : 0
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 3 : 0БАТЭ
01.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Славия-Мозырь2 : 0
25.10.2025 Беларусь — Высшая лига 26-й тур Славия-Мозырь2 : 1
18.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур 3 : 2Славия-Мозырь
05.10.2025 Беларусь — Высшая лига 24-й тур Славия-Мозырь3 : 1
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур 2 : 3Славия-Мозырь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
МЛ Витебск2864
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн2859
3
Квалификация Лиги конференций
Славия-Мозырь2753
4 Динамо-Брест2848
5 Минск2845
6 Торпедо-БелАЗ2744
7 Ислочь2744
8 Неман2842
9 Гомель2840
10 БАТЭ2736
11 Витебск2730
12 Арсенал Дз2830
13 Нафтан2825
14
Стыковая зона
Сморгонь2724
15
Зона вылета
Слуцк2821
16
Зона вылета
Молодечно2811

