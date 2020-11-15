23:56 ()
Грузия - Испания 15 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-11-2025 19:00
Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
15 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Грузия
Испания

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Испания, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Грузия
Испания
1 Грузия вр Георгий Мамардашвили
4 Грузия зщ Гурам Кашия
14 Грузия зщ Лука Лочошвили
5 Грузия зщ Саба Гогличидзе
13 Грузия зщ Георгий Гочолеишвили
19 Грузия пз Георгий Цитаишвили
6 Грузия пз Георгий Кочорашвили
15 Грузия пз Анзор Меквабишвили
17 Грузия нп Отар Китеишвили
7 Грузия нп Хвича Кварацхелия
8 Грузия нп Буду Зивзивадзе
1 Испания вр Давид Райя
12 Испания зщ Педро Порро
5 Испания зщ Дин Хёйсен
4 Испания зщ Пау Кубарси
22 Испания зщ Марк Кукурелья
6 Испания пз Микель Мерино
Испания пз Фабиан Руис
18 Испания пз Мартин Субименди
21 Испания нп Микель Оярсабаль
11 Испания нп Ферран Торрес
9 Испания нп Борха Иглесиас
Главные тренеры
Франция Вилли Саньоль
Испания Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур Испания2 : 0Грузия
30.06.2024 ЧЕ-2024 — финальный раунд 1/8 финала Испания4 : 1Грузия
19.11.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 10-й тур Испания3 : 1Грузия
08.09.2023 ЧЕ-2024 — квалификация Группа A. 5-й тур Грузия1 : 7Испания
05.09.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 5-й тур Испания4 : 0Грузия
28.03.2021 ЧМ-2022 - Европа Группа B. 2-й тур Грузия1 : 2Испания
07.06.2016 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Испания0 : 1Грузия
15.10.2013 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 12-й тур Испания2 : 0Грузия
11.09.2012 ЧМ-2014 - Европа Группа I. 2-й тур Грузия0 : 1Испания
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 4-й тур 4 : 1Грузия
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур Испания2 : 0Грузия
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур Грузия3 : 0
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур Грузия2 : 3
08.06.2025 Товарищеские матчи (сборные) — 2025 Товарищеские матчи Грузия1 : 1
14.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 4-й тур Испания4 : 0
11.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 3-й тур Испания2 : 0Грузия
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 2-й тур 0 : 6Испания
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа E. 1-й тур 0 : 3Испания
08.06.2025 Лига наций УЕФА Лига А. Финал 2 : 2 5 : 3Испания
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча пятого тура к ЧМ-2026: Грузия — Испания. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

Отзывы и комментарии к матчу

