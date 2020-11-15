Грузия - Испания 15 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-11-2025 19:00
Стадион: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия), вместимость: 54202
15 Ноября 2025 года в 20:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Грузия - Испания, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа E. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Борис Пайчадзе (Тбилиси, Грузия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Грузия
Испания
|1
|вр
|Георгий Мамардашвили
|4
|зщ
|Гурам Кашия
|14
|зщ
|Лука Лочошвили
|5
|зщ
|Саба Гогличидзе
|13
|зщ
|Георгий Гочолеишвили
|19
|пз
|Георгий Цитаишвили
|6
|пз
|Георгий Кочорашвили
|15
|пз
|Анзор Меквабишвили
|17
|нп
|Отар Китеишвили
|7
|нп
|Хвича Кварацхелия
|8
|нп
|Буду Зивзивадзе
|1
|вр
|Давид Райя
|12
|зщ
|Педро Порро
|5
|зщ
|Дин Хёйсен
|4
|зщ
|Пау Кубарси
|22
|зщ
|Марк Кукурелья
|6
|пз
|Микель Мерино
|пз
|Фабиан Руис
|18
|пз
|Мартин Субименди
|21
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Ферран Торрес
|9
|нп
|Борха Иглесиас
Главные тренеры
|Вилли Саньоль
|Луис де ла Фуэнте
История личных встреч
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|30.06.2024
|ЧЕ-2024 — финальный раунд
|1/8 финала
|4 : 1
|19.11.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 10-й тур
|3 : 1
|08.09.2023
|ЧЕ-2024 — квалификация
|Группа A. 5-й тур
|1 : 7
|05.09.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 5-й тур
|4 : 0
|28.03.2021
|ЧМ-2022 - Европа
|Группа B. 2-й тур
|1 : 2
|07.06.2016
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|0 : 1
|15.10.2013
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 12-й тур
|2 : 0
|11.09.2012
|ЧМ-2014 - Европа
|Группа I. 2-й тур
|0 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 4-й тур
|4 : 1
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 2-й тур
|3 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 1-й тур
|2 : 3
|08.06.2025
|Товарищеские матчи (сборные) — 2025
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 4-й тур
|4 : 0
|11.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 3-й тур
|2 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 2-й тур
|0 : 6
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа E. 1-й тур
|0 : 3
|08.06.2025
|Лига наций УЕФА
|Лига А. Финал
|2 : 2 5 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча пятого тура к ЧМ-2026: Грузия — Испания. Это соперники по группе E. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Словакия
|4
|9
|3
|Северная Ирландия
|4
|6
|4
|Люксембург
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Косово
|4
|7
|3
|Словения
|4
|3
|4
|Швеция
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|4
|10
|3
|Греция
|4
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Исландия
|5
|7
|3
|Украина
|5
|7
|4
|Азербайджан
|5
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Турция
|4
|9
|3
|Грузия
|4
|3
|4
|Болгария
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|5
|8
|3
|Ирландия
|5
|7
|4
|Армения
|5
|3
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Польша
|6
|13
|3
|Финляндия
|7
|10
|4
|Литва
|7
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|6
|10
|4
|Кипр
|7
|8
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Италия
|7
|18
|3
|Израиль
|7
|9
|4
|Эстония
|8
|4
|5
|Молдавия
|7
|1
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия
|6
|14
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|7
|13
|3
|Уэльс
|6
|10
|4
|Казахстан
|7
|7
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Албания
|7
|14
|3
|Сербия
|7
|10
|4
|Латвия
|7
|5
|5
|Андорра
|8
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0