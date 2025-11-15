Казахстан - Бельгия 15 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 15-11-2025 16:00
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
15 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 9-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Бельгия, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Казахстан
Бельгия
Главные тренеры
|Талгат Байсуфинов (и.о.)
|Руди Гарсия
История личных встреч
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 6-й тур
|6 : 0
|13.10.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. 8-й тур
|0 : 2
|08.06.2019
|ЧЕ-2020 - квалификация
|Группа I. 3-й тур
|3 : 0
|07.10.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 11-й тур
|4 : 1
|08.10.2010
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Группа A. 3-й тур
|0 : 2
|12.09.2007
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 12-й тур
|2 : 2
|16.08.2006
|ЧЕ-2008 - квалификация
|Группа A. 1-й тур
|0 : 0
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 8-й тур
|1 : 1
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 7-й тур
|4 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 6-й тур
|6 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 5-й тур
|0 : 1
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 4-й тур
|0 : 1
|13.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 8-й тур
|2 : 4
|10.10.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 7-й тур
|0 : 0
|07.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 6-й тур
|6 : 0
|04.09.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 5-й тур
|0 : 6
|09.06.2025
|ЧМ-2026 — Европа
|Группа J. 4-й тур
|4 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча девятого тура к ЧМ-2026: Казахстан — Бельгия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Германия
|4
|9
| 2
Плей-офф
|Словакия
|4
|9
|3
|Северная Ирландия
|4
|6
|4
|Люксембург
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Швейцария
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Косово
|4
|7
|3
|Словения
|4
|3
|4
|Швеция
|4
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Дания
|4
|10
| 2
Плей-офф
|Шотландия
|4
|10
|3
|Греция
|4
|3
|4
|Беларусь
|4
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Франция
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Исландия
|5
|7
|3
|Украина
|5
|7
|4
|Азербайджан
|5
|1
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Испания
|4
|12
| 2
Плей-офф
|Турция
|4
|9
|3
|Грузия
|4
|3
|4
|Болгария
|4
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Португалия
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Венгрия
|5
|8
|3
|Ирландия
|5
|7
|4
|Армения
|5
|3
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Нидерланды
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Польша
|6
|13
|3
|Финляндия
|7
|10
|4
|Литва
|7
|3
|5
|Мальта
|6
|2
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Австрия
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Босния и Герцеговина
|6
|13
|3
|Румыния
|6
|10
|4
|Кипр
|7
|8
|5
|Сан-Марино
|7
|0
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Норвегия
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Италия
|7
|18
|3
|Израиль
|7
|9
|4
|Эстония
|8
|4
|5
|Молдавия
|7
|1
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Бельгия
|6
|14
| 2
Плей-офф
|Северная Македония
|7
|13
|3
|Уэльс
|6
|10
|4
|Казахстан
|7
|7
|5
|Лихтенштейн
|6
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Англия
|7
|21
| 2
Плей-офф
|Албания
|7
|14
|3
|Сербия
|7
|10
|4
|Латвия
|7
|5
|5
|Андорра
|8
|1
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Финальная часть
|Хорватия
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Чехия
|7
|13
|3
|Фарерские острова
|7
|12
|4
|Черногория
|6
|6
|5
|Гибралтар
|6
|0