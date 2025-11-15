23:57 ()
Казахстан - Бельгия 15 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 15-11-2025 16:00
Стадион: Астана-Арена (Астана, Казахстан), вместимость: 30000
15 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 9-й тур
Казахстан
Бельгия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Казахстан - Бельгия, которое состоится 15 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — Европа, Группа J. 9-й тур, оно проводится на стадионе: Астана-Арена (Астана, Казахстан). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Казахстан
Бельгия
Главные тренеры
Казахстан Талгат Байсуфинов (и.о.)
Франция Руди Гарсия
История личных встреч
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 6-й тур Бельгия6 : 0Казахстан
13.10.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 8-й тур Казахстан0 : 2Бельгия
08.06.2019 ЧЕ-2020 - квалификация Группа I. 3-й тур Бельгия3 : 0Казахстан
07.10.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 11-й тур Бельгия4 : 1Казахстан
08.10.2010 ЧЕ-2012 - квалификация Группа A. 3-й тур Казахстан0 : 2Бельгия
12.09.2007 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 12-й тур Казахстан2 : 2Бельгия
16.08.2006 ЧЕ-2008 - квалификация Группа A. 1-й тур Бельгия0 : 0Казахстан
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 8-й тур 1 : 1Казахстан
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 7-й тур Казахстан4 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 6-й тур Бельгия6 : 0Казахстан
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур Казахстан0 : 1
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Казахстан0 : 1
13.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 8-й тур 2 : 4Бельгия
10.10.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 7-й тур Бельгия0 : 0
07.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 6-й тур Бельгия6 : 0Казахстан
04.09.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 5-й тур 0 : 6Бельгия
09.06.2025 ЧМ-2026 — Европа Группа J. 4-й тур Бельгия4 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча девятого тура к ЧМ-2026: Казахстан — Бельгия. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1
Финальная часть
Германия49
2
Плей-офф
Словакия49
3 Северная Ирландия46
4 Люксембург40
Группа B
КомандаИО
1
Финальная часть
Швейцария410
2
Плей-офф
Косово47
3 Словения43
4 Швеция41
Группа C
КомандаИО
1
Финальная часть
Дания410
2
Плей-офф
Шотландия410
3 Греция43
4 Беларусь40
Группа D
КомандаИО
1
Финальная часть
Франция513
2
Плей-офф
Исландия57
3 Украина57
4 Азербайджан51
Группа E
КомандаИО
1
Финальная часть
Испания412
2
Плей-офф
Турция49
3 Грузия43
4 Болгария40
Группа F
КомандаИО
1
Финальная часть
Португалия510
2
Плей-офф
Венгрия58
3 Ирландия57
4 Армения53
Группа G
КомандаИО
1
Финальная часть
Нидерланды616
2
Плей-офф
Польша613
3 Финляндия710
4 Литва73
5 Мальта62
Группа H
КомандаИО
1
Финальная часть
Австрия615
2
Плей-офф
Босния и Герцеговина613
3 Румыния610
4 Кипр78
5 Сан-Марино70
Группа I
КомандаИО
1
Финальная часть
Норвегия721
2
Плей-офф
Италия718
3 Израиль79
4 Эстония84
5 Молдавия71
Группа J
КомандаИО
1
Финальная часть
Бельгия614
2
Плей-офф
Северная Македония713
3 Уэльс610
4 Казахстан77
5 Лихтенштейн60
Группа K
КомандаИО
1
Финальная часть
Англия721
2
Плей-офф
Албания714
3 Сербия710
4 Латвия75
5 Андорра81
Группа L
КомандаИО
1
Финальная часть
Хорватия616
2
Плей-офф
Чехия713
3 Фарерские острова712
4 Черногория66
5 Гибралтар60

