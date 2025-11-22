Боруссия Д - Штутгарт 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
|1
|вр
|Грегор Кобель
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|24
|зщ
|Даниэль Свенссон
|23
|пз
|Эмре Джан
|17
|пз
|Карни Чуквуэмека
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|9
|нп
|Серу Гирасси
|27
|нп
|Карим Адейеми
|33
|вр
|Александр Нюбель
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|29
|зщ
|Финн Ельч
|23
|зщ
|Дан-Аксель Загаду
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|пз
|Бадредин Буанани
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Себастьян Хёнес
История личных встреч
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|5 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|06.12.2023
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|11.11.2023
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|15.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 3
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|5 : 0
|08.04.2022
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 2
|20.11.2021
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|10.04.2021
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 1 2 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 2
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5