Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Боруссия Д - Штутгарт 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Беньямин Бранд (Герольцхофен, Германия);
Боруссия Д
Штутгарт

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия Д - Штутгарт, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Дортмунд (Дортмунд, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Штутгарт
Штутгарт
1ШвейцарияврГрегор Кобель
3ГерманиязщВальдемар Антон
4ГерманиязщНико Шлоттербек
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
24ШвециязщДаниэль Свенссон
23ГерманияпзЭмре Джан
17АнглияпзКарни Чуквуэмека
20АвстрияпзМарсель Забитцер
8ГерманияпзФеликс Нмеча
9ГвинеянпСеру Гирасси
27ГерманиянпКарим Адейеми
33ГерманияврАлександр Нюбель
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
29ГерманиязщФинн Ельч
23ФранциязщДан-Аксель Загаду
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
16ТурцияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ФранцияпзБадредин Буанани
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
Главные тренеры
ХорватияНико Ковач
ГерманияСебастьян Хёнес
История личных встреч
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турБоруссия Д1 : 2Штутгарт
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турШтутгарт5 : 1Боруссия Д
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1Штутгарт
06.12.2023Кубок Германии1/8 финалаШтутгарт2 : 0Боруссия Д
11.11.2023Германия - Бундеслига11-й турШтутгарт2 : 1Боруссия Д
15.04.2023Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт3 : 3Боруссия Д
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБоруссия Д5 : 0Штутгарт
08.04.2022Германия - Бундеслига29-й турШтутгарт0 : 2Боруссия Д
20.11.2021Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д2 : 1Штутгарт
10.04.2021Германия - Бундеслига28-й турШтутгарт2 : 3Боруссия Д
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур1 : 1Боруссия Д
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур4 : 1Боруссия Д
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й тур0 : 1Боруссия Д
28.10.2025Кубок Германии1/16 финала1 : 1 2 : 4Боруссия Д
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБоруссия Д1 : 0
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт3 : 2
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турШтутгарт2 : 0
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 1Штутгарт
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала0 : 2Штутгарт
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турШтутгарт2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

