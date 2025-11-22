22:48 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Вольфсбург - Байер 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Вольфсбург
Байер

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
1ПольшаврКамиль Грабара
26ФранциязщСаэль Кумбеди
3СловакиязщДенис Вавро
4ГрециязщКонстантинос Кульеракис
25ГерманияпзАрон Центер
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
5БразилияпзВини Соуза
24ДанияпзКристиан Эриксен
32ШвецияпзМаттиас Сванберг
7ДаниянпАндреас Сков Ольсен
23ДаниянпЙонас Винд
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
13Бразилиязщ Артур
4АнглиязщДжарелл Куанса
44ФранциязщЖануэль Белосьян
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
НидерландыПаул Симонис
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 0Байер
22.09.2024Германия — Бундеслига4-й турБайер4 : 3Вольфсбург
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБайер2 : 0Вольфсбург
21.10.2023Германия - Бундеслига8-й турВольфсбург1 : 2Байер
16.04.2023Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург0 : 0Байер
22.10.2022Германия - Бундеслига11-й турБайер2 : 2Вольфсбург
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турВольфсбург0 : 2Байер
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турБайер0 : 2Вольфсбург
23.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБайер0 : 1Вольфсбург
20.09.2020Германия - Бундеслига1-й турВольфсбург0 : 0Байер
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Вольфсбург
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турВольфсбург2 : 3
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург0 : 1
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур0 : 1Вольфсбург
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й турВольфсбург0 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБайер6 : 0
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 1Байер
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур3 : 0Байер
29.10.2025Кубок Германии1/16 финала2 : 4 ДВБайер
26.10.2025Германия — Бундеслига8-й турБайер2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1028
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1022
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1021
4
Лига чемпионов
Штутгарт1021
5
Лига Европы
Байер1020
6
Лига конференций
Хоффенхайм1019
7 Айнтрахт Ф1017
8 Вердер1015
9 Кёльн1014
10 Фрайбург1013
11 Унион1012
12 Боруссия М109
13 Гамбург109
14 Вольфсбург108
15 Аугсбург107
16
Стыковая зона
Санкт-Паули107
17
Зона вылета
Майнц105
18
Зона вылета
Хайденхайм105

