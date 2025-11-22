Вольфсбург - Байер 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 16:30
Стадион: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
22 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 11-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Байер, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген Арена (Вольфсбург, Германия).
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Камиль Грабара
|26
|зщ
|Саэль Кумбеди
|3
|зщ
|Денис Вавро
|4
|зщ
|Константинос Кульеракис
|25
|пз
|Арон Центер
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|5
|пз
|Вини Соуза
|24
|пз
|Кристиан Эриксен
|32
|пз
|Маттиас Сванберг
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
|23
|нп
|Йонас Винд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|13
|зщ
|Артур
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|44
|зщ
|Жануэль Белосьян
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Паул Симонис
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|0 : 0
|22.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|4 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|21.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 2
|16.04.2023
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|22.10.2022
|Германия - Бундеслига
|11-й тур
|2 : 2
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 2
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|0 : 1
|20.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|0 : 1
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|2 : 4 ДВ
|26.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|10
|22
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|10
|21
| 4
Лига чемпионов
|Штутгарт
|10
|21
| 5
Лига Европы
|Байер
|10
|20
| 6
Лига конференций
|Хоффенхайм
|10
|19
|7
|Айнтрахт Ф
|10
|17
|8
|Вердер
|10
|15
|9
|Кёльн
|10
|14
|10
|Фрайбург
|10
|13
|11
|Унион
|10
|12
|12
|Боруссия М
|10
|9
|13
|Гамбург
|10
|9
|14
|Вольфсбург
|10
|8
|15
|Аугсбург
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|10
|5
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|10
|5