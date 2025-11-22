22:49 ()
НАК Бреда - ПСВ Эйндховен 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 17:30
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
22 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
НАК Бреда
ПСВ Эйндховен

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
НАК Бреда
Бреда
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
99ПольшаврДаниэль Белица
5НидерландызщТеренс Конголо
4НидерландызщБой Кемпер
2НидерландыпзБойд Люкассен
16АвстралияпзМаксимильен Балар
10НидерландыпзМохамед Нассо
8НидерландыпзКлинт Леманс
11ГерманияпзРауль Паула
32ФинляндиянпЮхо Талвитие
14ГананпКамаль Сова
17НидерландынпСидней ван Хойдонк
32ЧехияврМатей Коварж
8СШАзщСерджино Дест
6НидерландызщРайан Фламинго
2НидерландызщАнасс Салах-Эддин
17БразилиязщМауро Жуниор
22НидерландыпзЙерди Схаутен
23НидерландыпзЙоей Верман
34МароккопзИсмаэль Сайбари
20НидерландыпзГус Тиль
27РумыниянпДеннис Ман
5ХорватиянпИван Перишич
Главные тренеры
НидерландыПетер Бош
История личных встреч
25.01.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПСВ Эйндховен3 : 2НАК Бреда
09.11.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 12-й турНАК Бреда0 : 3ПСВ Эйндховен
08.02.2022Кубок Нидерландов1/4 финалаПСВ Эйндховен4 : 0НАК Бреда
23.01.2020Кубок Нидерландов1/8 финалаНАК Бреда2 : 0ПСВ Эйндховен
09.03.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 25-й турПСВ Эйндховен2 : 0НАК Бреда
29.09.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турНАК Бреда0 : 2ПСВ Эйндховен
31.03.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 29-й турПСВ Эйндховен5 : 1НАК Бреда
20.08.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турНАК Бреда1 : 4ПСВ Эйндховен
03.02.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 21-й турНАК Бреда0 : 2ПСВ Эйндховен
16.08.2014Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турПСВ Эйндховен6 : 1НАК Бреда
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур2 : 1НАК Бреда
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турНАК Бреда1 : 0
29.10.2025Кубок Нидерландов1-й раундНАК Бреда1 : 4
24.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур3 : 3НАК Бреда
18.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турНАК Бреда2 : 2
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 5ПСВ Эйндховен
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур1 : 1ПСВ Эйндховен
31.10.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турПСВ Эйндховен5 : 2
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур2 : 3ПСВ Эйндховен
21.10.2025Лига чемпионовОбщий этап. 3-й турПСВ Эйндховен6 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1231
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

