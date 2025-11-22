НАК Бреда - ПСВ Эйндховен 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 17:30
Стадион: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды), вместимость: 19000
22 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Марк Нагтегал (Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НАК Бреда - ПСВ Эйндховен, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Рат Верлег (Бреда, Нидерланды).
Составы команд
НАК Бреда
Бреда
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
|99
|вр
|Даниэль Белица
|5
|зщ
|Теренс Конголо
|4
|зщ
|Бой Кемпер
|2
|пз
|Бойд Люкассен
|16
|пз
|Максимильен Балар
|10
|пз
|Мохамед Нассо
|8
|пз
|Клинт Леманс
|11
|пз
|Рауль Паула
|32
|нп
|Юхо Талвитие
|14
|нп
|Камаль Сова
|17
|нп
|Сидней ван Хойдонк
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|2
|зщ
|Анасс Салах-Эддин
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|22
|пз
|Йерди Схаутен
|23
|пз
|Йоей Верман
|34
|пз
|Исмаэль Сайбари
|20
|пз
|Гус Тиль
|27
|нп
|Деннис Ман
|5
|нп
|Иван Перишич
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|25.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 2
|09.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|0 : 3
|08.02.2022
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 0
|23.01.2020
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|2 : 0
|09.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 0
|29.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|0 : 2
|31.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|20.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 4
|03.02.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|0 : 2
|16.08.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|24.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 3
|18.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 5
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|5 : 2
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 3
|21.10.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 3-й тур
|6 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9