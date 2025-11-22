22:49 ()
Пятница 21 ноября
Суббота 22 ноября
Хераклес - Гоу Эхед Иглс 22 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 22-11-2025 22:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
22 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Хераклес
Гоу Эхед Иглс

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хераклес
Алмело
Гоу Эхед Иглс
Девентер
16НидерландыврТимо Янсинк
23НидерландызщМайк те Вирик
4НидерландызщДамон Мирани
18БельгиязщАлек ван Хоренбек
24СловакиязщИван Месик
7БельгияпзБрайан Лимбомбе
13ЧехияпзЯн Жамбурек
73НидерландыпзВалид Улд-Чих
19Босния и ГерцеговинапзЛука Куленович
70АвстралиянпАйдин Хрустич
9НидерландынпДжизз Хорнкамп
22БельгияврЯри Де Бюссер
2НидерландызщМатс Дейл
4НидерландызщЙорис Крамер
5ИндонезиязщДин Джеймс
21НидерландыпзМелле Мёленстен
6НидерландыпзКалвин Твигт
34НидерландыпзЯссир Салах Рахмуни
24НидерландыпзКензо Гаудмейн
17БельгияпзМатис Сюре
18НидерландынпРихонелл Маргарет
9НидерландынпМилан Смит
Главные тренеры
НидерландыМелвин Бул
История личных встреч
08.02.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 22-й турХераклес4 : 2Гоу Эхед Иглс
06.10.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГоу Эхед Иглс4 : 1Хераклес
15.03.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 26-й турХераклес2 : 0Гоу Эхед Иглс
07.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГоу Эхед Иглс4 : 0Хераклес
12.01.2023Кубок Нидерландов1/16 финалаХераклес0 : 1Гоу Эхед Иглс
23.01.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турХераклес1 : 1Гоу Эхед Иглс
16.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 9-й турГоу Эхед Иглс4 : 2Хераклес
08.04.2017Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й турГоу Эхед Иглс1 : 4Хераклес
19.11.2016Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 13-й турХераклес2 : 1Гоу Эхед Иглс
17.05.2015Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турХераклес1 : 0Гоу Эхед Иглс
08.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й тур1 : 2Хераклес
02.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й турХераклес8 : 2
29.10.2025Кубок Нидерландов1-й раунд1 : 4Хераклес
25.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й тур3 : 0Хераклес
19.10.2025Нидерланды — Эредивизия9-й турХераклес0 : 7
09.11.2025Нидерланды — Эредивизия12-й турГоу Эхед Иглс2 : 1
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Гоу Эхед Иглс
01.11.2025Нидерланды — Эредивизия11-й тур1 : 0Гоу Эхед Иглс
26.10.2025Нидерланды — Эредивизия10-й турГоу Эхед Иглс2 : 0
23.10.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 3-й турГоу Эхед Иглс2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1231
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1228
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1224
4
Лига Европы
Аякс1220
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1219
6
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1219
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген1218
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1216
9 Гоу Эхед Иглс1216
10 Фортуна1216
11 Спарта1216
12 Херенвен1214
13 Волендам1213
14 НАК Бреда1212
15 ПЕК Зволле1212
16
Стыковая зона
Эксельсиор1210
17
Зона вылета
Телстар129
18
Зона вылета
Хераклес129

Отзывы и комментарии к матчу

Copyright © 2009-2025
