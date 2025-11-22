Хераклес - Гоу Эхед Иглс 22 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 22-11-2025 22:00
Стадион: Асито (Алмело, Нидерланды), вместимость: 13500
22 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хераклес - Гоу Эхед Иглс, которое состоится 22 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Асито (Алмело, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хераклес
Алмело
Гоу Эхед Иглс
Девентер
|16
|вр
|Тимо Янсинк
|23
|зщ
|Майк те Вирик
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|18
|зщ
|Алек ван Хоренбек
|24
|зщ
|Иван Месик
|7
|пз
|Брайан Лимбомбе
|13
|пз
|Ян Жамбурек
|73
|пз
|Валид Улд-Чих
|19
|пз
|Лука Куленович
|70
|нп
|Айдин Хрустич
|9
|нп
|Джизз Хорнкамп
|22
|вр
|Яри Де Бюссер
|2
|зщ
|Матс Дейл
|4
|зщ
|Йорис Крамер
|5
|зщ
|Дин Джеймс
|21
|пз
|Мелле Мёленстен
|6
|пз
|Калвин Твигт
|34
|пз
|Яссир Салах Рахмуни
|24
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|пз
|Матис Сюре
|18
|нп
|Рихонелл Маргарет
|9
|нп
|Милан Смит
Главные тренеры
|Мелвин Бул
История личных встреч
|08.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|4 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 1
|15.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 0
|07.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|4 : 0
|12.01.2023
|Кубок Нидерландов
|1/16 финала
|0 : 1
|23.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|4 : 2
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|1 : 4
|19.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 1
|17.05.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|1 : 2
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|8 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|1 : 4
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|3 : 0
|19.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|9-й тур
|0 : 7
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 0
|26.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|2 : 0
|23.10.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|12
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|12
|24
| 4
Лига Европы
|Аякс
|12
|20
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|19
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|12
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|12
|18
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|12
|16
|9
|Гоу Эхед Иглс
|12
|16
|10
|Фортуна
|12
|16
|11
|Спарта
|12
|16
|12
|Херенвен
|12
|14
|13
|Волендам
|12
|13
|14
|НАК Бреда
|12
|12
|15
|ПЕК Зволле
|12
|12
| 16
Стыковая зона
|Эксельсиор
|12
|10
| 17
Зона вылета
|Телстар
|12
|9
| 18
Зона вылета
|Хераклес
|12
|9