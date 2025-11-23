Уфа - Факел 23 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 23-11-2025 13:00
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
23 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Факел, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Уфа
Уфа
Факел
Воронеж
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Олег Петрович Василенко
История личных встреч
|27.07.2025
|Россия — Лига PARI
|2-й тур
|1 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 0
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|3 : 0
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|0 : 1
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|3 : 2
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|4 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|19
|42
| 2
Повышение
|Урал
|20
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Родина
|19
|34
|5
|КАМАЗ
|19
|30
|6
|Челябинск
|19
|29
|7
|Ротор
|19
|29
|8
|Нефтехимик
|20
|27
|9
|Арсенал Т
|20
|27
|10
|СКА-Хабаровск
|19
|25
|11
|Шинник
|19
|25
|12
|Енисей
|19
|21
|13
|Черноморец
|20
|21
|14
|Волга Ул
|20
|21
|15
|Уфа
|19
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|19
|15
| 18
Зона вылета
|Чайка
|20
|11