Воскресенье 23 ноября
Уфа - Факел 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 13:00
Стадион: Нефтяник (Уфа, Россия), вместимость: 15200
23 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 20-й тур
Главный судья: Никита Новиков (Петрозаводск, Россия);
Уфа
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Уфа - Факел, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Нефтяник (Уфа, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Уфа
Уфа
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
Россия Олег Петрович Василенко
История личных встреч
27.07.2025 Россия — Лига PARI 2-й тур Факел1 : 0Уфа
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Уфа1 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 1Уфа
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Уфа3 : 0
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 1 1 : 3
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур Уфа3 : 2
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 3 : 0Факел
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 0 : 1Факел
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур Факел3 : 2
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур Факел4 : 0
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Факел2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел1942
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
4
Плей-офф за повышение
Родина1934
5 КАМАЗ1930
6 Челябинск1929
7 Ротор1929
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск1925
11 Шинник1925
12 Енисей1921
13 Черноморец2021
14 Волга Ул2021
15 Уфа1919
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол1915
18
Зона вылета
Чайка2011

