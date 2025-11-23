05:11 ()
Онлайн трансляции
Воскресенье 23 ноября
Свернуть список

Бешикташ - Самсунспор 23 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 23-11-2025 16:00
Стадион: Тюпраш (Стамбул, Турция), вместимость: 43500
23 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Турция — Суперлига, 13-й тур
Бешикташ
Самсунспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бешикташ - Самсунспор, которое состоится 23 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция — Суперлига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Тюпраш (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бешикташ
Стамбул
Самсунспор
Самсун
Главные тренеры
Турция Серген Ялчин
Германия Томас Райс
История личных встреч
18.01.2025 Турция — Суперлига 20-й тур Бешикташ0 : 0Самсунспор
11.08.2024 Турция — Суперлига 1-й тур Самсунспор0 : 2Бешикташ
13.04.2024 Турция - Суперлига 32-й тур Бешикташ1 : 1Самсунспор
26.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Самсунспор1 : 2Бешикташ
08.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур 1 : 3Бешикташ
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур Бешикташ2 : 3
26.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур 1 : 1Бешикташ
22.10.2025 Турция — Суперлига 3-й тур 0 : 2Бешикташ
18.10.2025 Турция — Суперлига 9-й тур Бешикташ1 : 2
09.11.2025 Турция — Суперлига 12-й тур Самсунспор1 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Самсунспор3 : 0
02.11.2025 Турция — Суперлига 11-й тур 1 : 3Самсунспор
27.10.2025 Турция — Суперлига 10-й тур Самсунспор1 : 1
23.10.2025 Лига конференций Общий этап. 2-й тур Самсунспор3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Галатасарай1332
2
Лига чемпионов
Фенербахче1228
3
Лига Европы
Трабзонспор1225
4
Лига конференций
Самсунспор1223
5 Гёзтепе1222
6 Газиантеп1322
7 Бешикташ1220
8 Аланьяспор1215
9 Коджаэлиспор1214
10 Ризеспор1214
11 Коньяспор1214
12 Истанбул Башакшехир1213
13 Антальяспор1213
14 Генчлербирлиги1311
15 Касымпаша1210
16
Зона вылета
Эюпспор139
17
Зона вылета
Кайсериспор139
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк138

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close