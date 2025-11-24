23:30 ()
Манчестер Юнайтед - Эвертон 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
24 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Манчестер Юнайтед
Эвертон

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
31 Бельгия вр Сенне Ламменс
4 Нидерланды зщ Маттейс де Лигт
15 Франция зщ Лени Йоро
23 Англия зщ Люк Шоу
2 Португалия зщ Диогу Дало
18 Бразилия пз Каземиро
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
7 Англия пз Мэйсон Маунт
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
19 Камерун нп Брайан Мбемо
10 Бразилия нп Матеус Кунья
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
5 Англия зщ Майкл Кин
16 Украина зщ Виталий Миколенко
37 Англия пз Джеймс Гарнер
27 Сенегал пз Идрисса Гейе
42 Англия пз Тим Айрогбунам
22 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
18 Англия пз Джек Грилиш
10 Сенегал нп Илиман Ндиайе
11 Франция нп Тьерно Барри
Главные тренеры
Португалия Рубен Аморим
Шотландия Дэвид Мойес
История личных встреч
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Эвертон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
09.04.2022 Англия - Премьер-лига 32-й тур Эвертон1 : 0Манчестер Юнайтед
02.10.2021 Англия - Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед1 : 1Эвертон
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 2 : 2Манчестер Юнайтед
25.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Манчестер Юнайтед4 : 2
19.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 1 : 2Манчестер Юнайтед
04.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Эвертон2 : 0
03.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур 1 : 1Эвертон
26.10.2025 Англия — Премьер-лига 9-й тур Эвертон0 : 3
18.10.2025 Англия — Премьер-лига 8-й тур 2 : 0Эвертон
05.10.2025 Англия — Премьер-лига 7-й тур Эвертон2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1229
2
Лига чемпионов
Челси1223
3
Лига чемпионов
Манчестер Сити1222
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1221
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1220
6 Брайтон энд Хоув Альбион1219
7 Сандерленд1219
8 Борнмут1219
9 Тоттенхэм Хотспур1218
10 Манчестер Юнайтед1118
11 Ливерпуль1218
12 Брентфорд1216
13 Эвертон1115
14 Ньюкасл Юнайтед1215
15 Фулхэм1214
16 Ноттингем Форест1212
17 Вест Хэм Юнайтед1211
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1211
19
Зона вылета
Бёрнли1210
20
Зона вылета
Вулверхэмптон122

