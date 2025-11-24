Манчестер Юнайтед - Эвертон 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 22:00
Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
24 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 12-й тур
Главный судья: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Эвертон, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Эвертон
Ливерпуль
|31
|вр
|Сенне Ламменс
|4
|зщ
|Маттейс де Лигт
|15
|зщ
|Лени Йоро
|23
|зщ
|Люк Шоу
|2
|зщ
|Диогу Дало
|18
|пз
|Каземиро
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|7
|пз
|Мэйсон Маунт
|16
|нп
|Амад Диалло
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|10
|нп
|Матеус Кунья
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|5
|зщ
|Майкл Кин
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|27
|пз
|Идрисса Гейе
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
|22
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|18
|пз
|Джек Грилиш
|10
|нп
|Илиман Ндиайе
|11
|нп
|Тьерно Барри
Главные тренеры
|Рубен Аморим
|Дэвид Мойес
История личных встреч
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 2
|25.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 2
|19.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|03.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|26.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|9-й тур
|0 : 3
|18.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|8-й тур
|2 : 0
|05.10.2025
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура АПЛ: «Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|12
|29
| 2
Лига чемпионов
|Челси
|12
|23
| 3
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|22
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|12
|21
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|12
|20
|6
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|19
|7
|Сандерленд
|12
|19
|8
|Борнмут
|12
|19
|9
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|18
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|18
|11
|Ливерпуль
|12
|18
|12
|Брентфорд
|12
|16
|13
|Эвертон
|11
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Фулхэм
|12
|14
|16
|Ноттингем Форест
|12
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|12
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|12
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2