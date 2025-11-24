23:30 ()
Эспаньол - Севилья 24 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 24-11-2025 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
24 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Эспаньол
Севилья

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Севилья, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
38 Германия зщ Клеменс Ридель
22 Испания зщ Карлос Ромеро
10 Испания пз Поль Лосано
8 Испания пз Эду Эспосито
18 ДР Конго пз Шарль Пикель
24 Англия нп Тайрис Долан
11 Испания нп Пере Милья
9 Испания нп Роберто Фернандес
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
23 Бразилия зщ Маркан
16 Испания зщ Хуанлу Санчес
12 Чили зщ Габриэль Суасо
6 Сербия зщ Неманья Гудель
20 Швейцария пз Джибриль Соу
19 Франция пз Батиста Менди
11 Швейцария нп Рубен Варгас
9 Нигерия нп Акор Адамс
24 Бельгия нп Аднан Янузай
17 Испания нп Альфонсо Гонсалес
Главные тренеры
Испания Маноло Гонсалес
Аргентина Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
25.01.2025 Испания — Примера 21-й тур Севилья1 : 1Эспаньол
25.10.2024 Испания — Примера 11-й тур Эспаньол0 : 2Севилья
04.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Севилья3 : 2Эспаньол
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Эспаньол2 : 3Севилья
20.02.2022 Испания - Примера 25-й тур Эспаньол1 : 1Севилья
25.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Севилья2 : 0Эспаньол
16.02.2020 Испания - Примера 24-й тур Севилья2 : 2Эспаньол
18.08.2019 Испания - Примера 1-й тур Эспаньол0 : 2Севилья
17.03.2019 Испания - Примера 28-й тур Эспаньол0 : 1Севилья
11.11.2018 Испания - Примера 12-й тур Севилья2 : 1Эспаньол
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Эспаньол0 : 2
02.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 2 : 1Эспаньол
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Эспаньол1 : 0
17.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 2Эспаньол
05.10.2025 Испания — Примера 8-й тур Эспаньол1 : 2
08.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Севилья1 : 0
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 3 : 0Севилья
28.10.2025 Кубок Испании 1-й раунд 1 : 4Севилья
24.10.2025 Испания — Примера 10-й тур 2 : 1Севилья
18.10.2025 Испания — Примера 9-й тур Севилья1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид1231
2
Лига чемпионов
Барселона1331
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1218
7 Хетафе1317
8 Атлетик Б1317
9 Реал Сосьедад1316
10 Райо Вальекано1316
11 Севилья1216
12 Сельта1316
13 Алавес1315
14 Эльче1215
15 Валенсия1313
16 Мальорка1312
17 Осасуна1311
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

