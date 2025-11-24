Эспаньол - Севилья 24 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 24-11-2025 22:00
Стадион: Стейдж Фронт (Барселона, Испания), вместимость: 40423
24 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 13-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Севилья, которое состоится 24 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стейдж Фронт (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|38
|зщ
|Клеменс Ридель
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|10
|пз
|Поль Лосано
|8
|пз
|Эду Эспосито
|18
|пз
|Шарль Пикель
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|23
|зщ
|Маркан
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|12
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|зщ
|Неманья Гудель
|20
|пз
|Джибриль Соу
|19
|пз
|Батиста Менди
|11
|нп
|Рубен Варгас
|9
|нп
|Акор Адамс
|24
|нп
|Аднан Янузай
|17
|нп
|Альфонсо Гонсалес
Главные тренеры
|Маноло Гонсалес
|Матиас Хесус Алмейда
История личных встреч
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 3
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|17.03.2019
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 1
|11.11.2018
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
|05.10.2025
|Испания — Примера
|8-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|18.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|13
|31
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|12
|18
|7
|Хетафе
|13
|17
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Реал Сосьедад
|13
|16
|10
|Райо Вальекано
|13
|16
|11
|Севилья
|12
|16
|12
|Сельта
|13
|16
|13
|Алавес
|13
|15
|14
|Эльче
|12
|15
|15
|Валенсия
|13
|13
|16
|Мальорка
|13
|12
|17
|Осасуна
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9