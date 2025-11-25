22:31 ()
Галатасарай - Юнион 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
25 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Галатасарай
Юнион

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Юнион, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Юнион
Брюссель, Бельгия
1ТурцияврУгурджан Чакыр
6КолумбиязщДавинсон Санчес
42ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
4СенегалзщИсмаил Якобс
7ВенгриязщРоланд Шаллаи
34УругвайпзЛукас Торрейра
10ГерманияпзЛерой Зане
8БразилияпзГабриэл Сара
20ГерманияпзИлкай Гюндоган
53ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
9АргентинанпМауро Икарди
37НидерландыврКьелл Схерпен
5АргентиназщКевин Мак Аллистер
16АнглиязщКристиан Бёрджесс
26АнглиязщРосс Сайкс
8АлжирпзАдем Зоргане
6БельгияпзКамил ван де Перре
22СенегалпзУссейну Ньянг
25ИзраильпзАнан Халаили
17БельгияпзРоб Схофс
10БельгиянпАнуар Аит-Эль-Хадж
13ЭквадорнпKевин Родригес
Главные тренеры
ТурцияОкан Бурук
БельгияСебастьен Поконьоли
БельгияДавид Юбер
История личных встреч
22.11.2025Турция — Суперлига13-й турГалатасарай3 : 2
09.11.2025Турция — Суперлига12-й тур1 : 0Галатасарай
05.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 3Галатасарай
01.11.2025Турция — Суперлига11-й турГалатасарай0 : 0
26.10.2025Турция — Суперлига10-й турГалатасарай3 : 1
22.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле15-й турЮнион2 : 0
09.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле14-й тур1 : 1Юнион
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур3 : 1Юнион
01.11.2025Бельгия — Лига Жюпиле13-й тур1 : 4Юнион
29.10.2025Кубок Бельгии1/16 финала0 : 3Юнион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

