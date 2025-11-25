Галатасарай - Юнион 25 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 25-11-2025 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
25 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Юнион, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Юнион
Брюссель, Бельгия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|10
|пз
|Лерой Зане
|8
|пз
|Габриэл Сара
|20
|пз
|Илкай Гюндоган
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|9
|нп
|Мауро Икарди
|37
|вр
|Кьелл Схерпен
|5
|зщ
|Кевин Мак Аллистер
|16
|зщ
|Кристиан Бёрджесс
|26
|зщ
|Росс Сайкс
|8
|пз
|Адем Зоргане
|6
|пз
|Камил ван де Перре
|22
|пз
|Уссейну Ньянг
|25
|пз
|Анан Халаили
|17
|пз
|Роб Схофс
|10
|нп
|Ануар Аит-Эль-Хадж
|13
|нп
|Kевин Родригес
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Себастьен Поконьоли
|Давид Юбер
История личных встреч
|22.11.2025
|Турция — Суперлига
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Турция — Суперлига
|12-й тур
|1 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Турция — Суперлига
|11-й тур
|0 : 0
|26.10.2025
|Турция — Суперлига
|10-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|15-й тур
|2 : 0
|09.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|14-й тур
|1 : 1
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Бельгия — Лига Жюпиле
|13-й тур
|1 : 4
|29.10.2025
|Кубок Бельгии
|1/16 финала
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|4
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 19
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 23
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Наполи
|4
|4
|25
|Марсель
|4
|3
|26
|Ювентус
|4
|3
|27
|Атлетик Б
|4
|3
|28
|Юнион
|4
|3
|29
|Будё-Глимт
|4
|2
|30
|Славия П
|4
|2
|31
|Олимпиакос
|4
|2
|32
|Вильярреал
|4
|1
|33
|Копенгаген
|4
|1
|34
|Кайрат
|4
|1
|35
|Бенфика
|4
|0
|36
|Аякс
|4
|0