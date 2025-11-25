22:31 ()
Будё-Глимт - Ювентус 25 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 25-11-2025 22:00
Стадион: Аспмюра (Будё, Норвегия), вместимость: 7513
25 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Будё-Глимт
Ювентус

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Будё-Глимт - Ювентус, которое состоится 25 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Аспмюра (Будё, Норвегия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Ювентус
Турин, Италия
12РоссияврНикита Хайкин
20НорвегиязщФредрик Шёвольд
4НорвегиязщОдин Бёртуфт
15НорвегиязщФредрик Бьёркан
5НорвегиязщХайтам Алеесами
26НорвегияпзХокон Эвьен
7НорвегияпзПатрик Берг
19НорвегияпзСондре Брунстад
8НорвегияпзСондре Эукленн
9ДаниянпКаспер Хёг
10НорвегиянпЙенс Петтер Хёуге
16ИталияврМикеле Ди Грегорио
4ИталиязщФедерико Гатти
15ФранцияпзПьер Калюлю
8НидерландыпзТён Копмейнерс
22СШАпзУэстон Маккенни
5ИталияпзМануэль Локателли
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
27ИталияпзАндреа Камбьязо
10ТурцияпзКенан Йылдыз
18СербияпзФилип Костич
9СербиянпДушан Влахович
Главные тренеры
НорвегияХьетиль Кнутсен
ХорватияИгор Тудор
ИталияЛучано Спаллетти
История личных встреч
21.11.2025Норвегия — Элитсерия29-й тур1 : 2Будё-Глимт
09.11.2025Норвегия — Элитсерия28-й турБудё-Глимт5 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турБудё-Глимт0 : 1
01.11.2025Норвегия — Элитсерия27-й тур3 : 1Будё-Глимт
29.10.2025Норвегия — Элитсерия23-й тур1 : 2Будё-Глимт
22.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 1Ювентус
08.11.2025Италия — Серия А11-й турЮвентус0 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й турЮвентус1 : 1
01.11.2025Италия — Серия А10-й тур1 : 2Ювентус
29.10.2025Италия — Серия А9-й турЮвентус3 : 1
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча пятого тура общего этапа Лиги чемпионов: «Будё-Глимт» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай49
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
19
Плей-офф
Монако45
20
Плей-офф
Пафос45
21
Плей-офф
Байер45
22
Плей-офф
Брюгге44
23
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
24
Плей-офф
Наполи44
25 Марсель43
26 Ювентус43
27 Атлетик Б43
28 Юнион43
29 Будё-Глимт42
30 Славия П42
31 Олимпиакос42
32 Вильярреал41
33 Копенгаген41
34 Кайрат41
35 Бенфика40
36 Аякс40

