Пафос - Монако 26 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 26-11-2025 19:45
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
26 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Пафос
Монако

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Монако, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Пафос
Пафос, Кипр
Монако
Монако, Монако
93 Кипр вр Неофитос Михаил
23 Нидерланды зщ Деррик Люккассен
4 Бразилия зщ Давид Луис
2 Кипр зщ Костас Пилеас
7 Бразилия пз Бруно
17 Хорватия пз Мислав Оршич
26 Босния и Герцеговина пз Иван Шуньич
88 Португалия пз Пепе
30 Румыния пз Влад Драгомир
12 Швеция нп Кен Сема
11 Бразилия нп Жажа
1 Финляндия вр Лукаш Градецки
4 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Германия зщ Тило Керер
22 Гана зщ Мохаммед Салису
12 Бразилия зщ Кайо Энрике
20 Франция зщ Кассум Уаттара
18 Япония пз Такуми Минамино
28 Франция пз Мамаду Кулибали
10 Россия пз Александр Головин
11 Франция пз Магнес Аклиуш
9 США нп Фоларин Балогун
Испания Хуан Карлос Карседо
Бельгия Себастьен Поконьоли
21.11.2025 Кипр — Первый дивизион 11-й тур Пафос2 : 1
09.11.2025 Кипр — Первый дивизион 10-й тур 1 : 1Пафос
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Пафос1 : 0
02.11.2025 Кипр — Первый дивизион 9-й тур Пафос1 : 0
27.10.2025 Кипр — Первый дивизион 8-й тур 2 : 1Пафос
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 4 : 1Монако
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Монако1 : 4
04.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур 0 : 1Монако
01.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Монако0 : 1
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 3 : 5Монако
КомандаИО
1
1/8 финала
Бавария412
2
1/8 финала
Арсенал412
3
1/8 финала
Интер М412
4
1/8 финала
Манчестер Сити410
5
1/8 финала
ПСЖ49
6
1/8 финала
Ньюкасл Юнайтед49
7
1/8 финала
Реал Мадрид49
8
1/8 финала
Ливерпуль49
9
Плей-офф
Галатасарай59
10
Плей-офф
Тоттенхэм Хотспур48
11
Плей-офф
Барселона47
12
Плей-офф
Челси47
13
Плей-офф
Спортинг47
14
Плей-офф
Боруссия Д47
15
Плей-офф
Карабах47
16
Плей-офф
Аталанта47
17
Плей-офф
Атлетико М46
18
Плей-офф
Юнион56
19
Плей-офф
ПСВ Эйндховен45
20
Плей-офф
Монако45
21
Плей-офф
Пафос45
22
Плей-офф
Байер45
23
Плей-офф
Брюгге44
24
Плей-офф
Айнтрахт Ф44
25 Наполи44
26 Марсель43
27 Ювентус43
28 Бенфика53
29 Атлетик Б43
30 Будё-Глимт42
31 Славия П42
32 Олимпиакос42
33 Вильярреал41
34 Копенгаген41
35 Кайрат41
36 Аякс50

