Пафос - Монако 26 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 26-11-2025 19:45
Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
26 Ноября 2025 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пафос - Монако, которое состоится 26 Ноября 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пафос
Пафос, Кипр
Монако
Монако, Монако
|93
|вр
|Неофитос Михаил
|23
|зщ
|Деррик Люккассен
|4
|зщ
|Давид Луис
|2
|зщ
|Костас Пилеас
|7
|пз
|Бруно
|17
|пз
|Мислав Оршич
|26
|пз
|Иван Шуньич
|88
|пз
|Пепе
|30
|пз
|Влад Драгомир
|12
|нп
|Кен Сема
|11
|нп
|Жажа
|1
|вр
|Лукаш Градецки
|4
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Тило Керер
|22
|зщ
|Мохаммед Салису
|12
|зщ
|Кайо Энрике
|20
|зщ
|Кассум Уаттара
|18
|пз
|Такуми Минамино
|28
|пз
|Мамаду Кулибали
|10
|пз
|Александр Головин
|11
|пз
|Магнес Аклиуш
|9
|нп
|Фоларин Балогун
Главные тренеры
|Хуан Карлос Карседо
|Себастьен Поконьоли
История личных встреч
|21.11.2025
|Кипр — Первый дивизион
|11-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Кипр — Первый дивизион
|10-й тур
|1 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Кипр — Первый дивизион
|9-й тур
|1 : 0
|27.10.2025
|Кипр — Первый дивизион
|8-й тур
|2 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 4
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 1
|01.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Бавария
|4
|12
| 2
1/8 финала
|Арсенал
|4
|12
| 3
1/8 финала
|Интер М
|4
|12
| 4
1/8 финала
|Манчестер Сити
|4
|10
| 5
1/8 финала
|ПСЖ
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|9
| 7
1/8 финала
|Реал Мадрид
|4
|9
| 8
1/8 финала
|Ливерпуль
|4
|9
| 9
Плей-офф
|Галатасарай
|5
|9
| 10
Плей-офф
|Тоттенхэм Хотспур
|4
|8
| 11
Плей-офф
|Барселона
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Челси
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Спортинг
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Боруссия Д
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Карабах
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Аталанта
|4
|7
| 17
Плей-офф
|Атлетико М
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Юнион
|5
|6
| 19
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|4
|5
| 20
Плей-офф
|Монако
|4
|5
| 21
Плей-офф
|Пафос
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Байер
|4
|5
| 23
Плей-офф
|Брюгге
|4
|4
| 24
Плей-офф
|Айнтрахт Ф
|4
|4
|25
|Наполи
|4
|4
|26
|Марсель
|4
|3
|27
|Ювентус
|4
|3
|28
|Бенфика
|5
|3
|29
|Атлетик Б
|4
|3
|30
|Будё-Глимт
|4
|2
|31
|Славия П
|4
|2
|32
|Олимпиакос
|4
|2
|33
|Вильярреал
|4
|1
|34
|Копенгаген
|4
|1
|35
|Кайрат
|4
|1
|36
|Аякс
|5
|0