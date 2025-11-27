02:20 ()
Абердин - Ноа 27 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 27-11-2025 22:00
Стадион: Питтодри (Абердин, Шотландия), вместимость: 22199
27 Ноября 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
Абердин
Ноа

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Абердин - Ноа, которое состоится 27 Ноября 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 4-й тур, оно проводится на стадионе: Питтодри (Абердин, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Абердин
Абердин, Шотландия
Ноа
Ереван, Армения
Главные тренеры
ШвецияЙимми Телин
ХорватияСандро Перкович
История личных встреч
23.11.2025Шотландия — Премьер-лига13-й турАбердин1 : 0
09.11.2025Шотландия — Премьер-лига12-й турАбердин1 : 1
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й тур0 : 0Абердин
29.10.2025Шотландия — Премьер-лига10-й тур0 : 1Абердин
26.10.2025Шотландия — Премьер-лига9-й турАбердин1 : 2
22.11.2025Армения — Премьер-лига14-й турНоа2 : 2
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турНоа1 : 2
01.11.2025Армения — Премьер-лига12-й турНоа1 : 2
27.10.2025Армения — Премьер-лига11-й тур0 : 3Ноа
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур1 : 1Ноа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор39
2
1/8 финала
Целе39
3
1/8 финала
Майнц39
4
1/8 финала
АЕК Ларнака37
5
1/8 финала
Лозанна37
6
1/8 финала
Райо Вальекано37
7
1/8 финала
Страсбург37
8
1/8 финала
Фиорентина36
9
Плей-офф
Кристал Пэлас36
10
Плей-офф
Шахтёр36
11
Плей-офф
Дрита35
12
Плей-офф
КуПС35
13
Плей-офф
Ракув35
14
Плей-офф
Ягеллония35
15
Плей-офф
Ноа34
16
Плей-офф
Риека34
17
Плей-офф
Сигма Оломоуц34
18
Плей-офф
Университатя Кр34
19
Плей-офф
Линкольн34
20
Плей-офф
АЕК Афины34
21
Плей-офф
Шкендия34
22
Плей-офф
Спарта П34
23
Плей-офф
Динамо К33
24
Плей-офф
Лех П33
25 Легия33
26 АЗ Алкмар33
27 Зриньски33
28 Хеккен32
29 Омония32
30 Шелбурн31
31 Шэмрок Роверс31
32 Брейдаблик31
33 Абердин31
34 Слован Бр30
35 Хамрун Спартанс30
36 Рапид В30

