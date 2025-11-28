Метц - Ренн 28 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 28-11-2025 21:45
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
28 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ренн, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
|1
|вр
|Джонатан Фишер
|39
|зщ
|Коффи Куао
|5
|зщ
|Жан-Филипп Гбамен
|15
|зщ
|Терри Йегбе
|2
|зщ
|Максим Колен
|12
|пз
|Альфа Туре
|20
|пз
|Жесси Деменге
|10
|пз
|Готье Эн
|7
|пз
|Георгий Цитаишвили
|14
|нп
|Чейх Сабали
|23
|нп
|Ибу Сане
|30
|вр
|Брис Самба
|97
|зщ
|Жереми Жаке
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|48
|пз
|Абдельхамид Аит Будлал
|45
|пз
|Махди Камара
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|6
|пз
|Джауи Сиссе
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|39
|нп
|Мохамед Кадер Мейте
|7
|нп
|Брил Эмболо
Главные тренеры
|Стефан Ле Миньян
|Хабиб Бей
История личных встреч
|04.05.2024
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|2 : 3
|13.08.2023
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|5 : 1
|20.03.2022
|Франция - Лига 1
|29-й тур
|6 : 1
|17.10.2021
|Франция - Лига 1
|10-й тур
|0 : 3
|20.03.2021
|Франция - Лига 1
|30-й тур
|1 : 3
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|04.12.2019
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|0 : 1
|14.04.2018
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|09.12.2017
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 1
|04.03.2017
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 0
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|6 : 1
|22.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|4 : 1
|07.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|0 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|2 : 2
|26.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|13
|23
| 5
Лига Европы
|Страсбург
|13
|22
| 6
Лига конференций
|Ренн
|13
|21
|7
|Лион
|13
|21
|8
|Монако
|13
|20
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8