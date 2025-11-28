00:01 ()
Четверг 27 ноября
Пятница 28 ноября
Метц - Ренн 28 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 28-11-2025 21:45
Стадион: Сен-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 30000
28 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Метц
Ренн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Ренн, которое состоится 28 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Сен-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Метц
Метц
Ренн
Ренн
1 Дания вр Джонатан Фишер
39 Кот-д'Ивуар зщ Коффи Куао
5 Кот-д'Ивуар зщ Жан-Филипп Гбамен
15 Гана зщ Терри Йегбе
2 Франция зщ Максим Колен
12 Сенегал пз Альфа Туре
20 Франция пз Жесси Деменге
10 Франция пз Готье Эн
7 Грузия пз Георгий Цитаишвили
14 Сенегал нп Чейх Сабали
23 Сенегал нп Ибу Сане
30 Франция вр Брис Самба
97 Франция зщ Жереми Жаке
3 Франция зщ Лилиан Брассье
95 Польша пз Пшемыслав Франковски
48 Марокко пз Абдельхамид Аит Будлал
45 Франция пз Махди Камара
21 Франция пз Валентин Ронжье
6 Франция пз Джауи Сиссе
11 Иордания нп Мусса Аль-Тамари
39 Франция нп Мохамед Кадер Мейте
7 Швейцария нп Брил Эмболо
Главные тренеры
Франция Стефан Ле Миньян
Сенегал Хабиб Бей
История личных встреч
04.05.2024 Франция - Лига 1 32-й тур Метц2 : 3Ренн
13.08.2023 Франция - Лига 1 1-й тур Ренн5 : 1Метц
20.03.2022 Франция - Лига 1 29-й тур Ренн6 : 1Метц
17.10.2021 Франция - Лига 1 10-й тур Метц0 : 3Ренн
20.03.2021 Франция - Лига 1 30-й тур Метц1 : 3Ренн
23.12.2020 Франция - Лига 1 17-й тур Ренн1 : 0Метц
04.12.2019 Франция - Лига 1 16-й тур Метц0 : 1Ренн
14.04.2018 Франция - Лига 1 33-й тур Ренн1 : 2Метц
09.12.2017 Франция - Лига 1 17-й тур Метц1 : 1Ренн
04.03.2017 Франция - Лига 1 28-й тур Метц1 : 1Ренн
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 3 : 2Метц
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Метц2 : 1
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 0 : 2Метц
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур Метц2 : 0
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур 6 : 1Метц
22.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Ренн4 : 1
07.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 0 : 1Ренн
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Ренн4 : 1
29.10.2025 Франция — Лига 1 10-й тур 2 : 2Ренн
26.10.2025 Франция — Лига 1 9-й тур Ренн1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1330
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Лилль1323
5
Лига Европы
Страсбург1322
6
Лига конференций
Ренн1321
7 Лион1321
8 Монако1320
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1311
18
Зона вылета
Осер138

