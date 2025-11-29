04:45 ()
ЦСКА - Оренбург 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 15:30
Стадион: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия), вместимость: 30000
29 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
ЦСКА
Оренбург

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА - Оренбург, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: ВЭБ Арена (Арена ЦСКА) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА
Москва
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
Швейцария Фабио Челестини
Россия Ильдар Раушанович Ахметзянов
История личных встреч
21.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Оренбург0 : 0ЦСКА
12.04.2025 Мир Российская Премьер-лига 24-й тур Оренбург0 : 2ЦСКА
04.08.2024 Мир Российская Премьер-лига 3-й тур ЦСКА5 : 1Оренбург
02.08.2024 Россия — МФЛ Группа Б ЦСКА2 : 0Оренбург
10.05.2024 Россия — МФЛ Группа Б Оренбург0 : 5ЦСКА
02.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур ЦСКА1 : 1Оренбург
02.11.2023 Fonbet Кубок России Группа A ЦСКА3 : 1Оренбург
25.08.2023 Мир Российская Премьер-лига 6-й тур Оренбург1 : 1ЦСКА
26.07.2023 Fonbet Кубок России Группа A Оренбург0 : 6ЦСКА
07.05.2023 Мир Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч ЦСКА2 : 1 5 : 4
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 1 : 0ЦСКА
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур 0 : 2ЦСКА
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 0 : 1ЦСКА
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур ЦСКА3 : 2
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 4 : 0Оренбург
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Оренбург0 : 0
09.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур 1 : 0Оренбург
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Оренбург1 : 3
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург3 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 17-го тура РПЛ: ЦСКА — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1634
2 ЦСКА1633
3 Зенит1633
4 Локомотив М1631
5 Балтика1629
6 Спартак М1628
7 Рубин1623
8 Акрон1621
9 Динамо М1620
10 Ростов1618
11 Крылья Советов1617
12 Ахмат1616
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1612
15
Зона вылета
Сочи168
16
Зона вылета
Пари Нижний Новгород168

