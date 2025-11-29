Чайка - Уфа 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Уфа, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Уфа
Уфа
Главные тренеры
|Дмитрий Владимирович Комбаров
|Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
|30.08.2025
|Россия — Лига PARI
|7-й тур
|4 : 0
|02.03.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|22-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 1
|24.04.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур
|2 : 2
|12.11.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Россия — Leon-Вторая лига А
|Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур
|2 : 1
|16.06.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|25.09.2019
|Кубок России
|1/16 финала
|0 : 1
|22.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|2 : 4
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|1 : 0
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Россия — Лига PARI
|16-й тур
|3 : 2
|23.11.2025
|Россия — Лига PARI
|20-й тур
|0 : 4
|16.11.2025
|Россия — Лига PARI
|19-й тур
|1 : 2
|10.11.2025
|Россия — Лига PARI
|18-й тур
|2 : 1
|03.11.2025
|Россия — Лига PARI
|17-й тур
|3 : 0
|30.10.2025
|Fonbet Кубок России
|1/8 финала
|1 : 1 1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Факел
|20
|45
| 2
Повышение
|Урал
|20
|40
| 3
Плей-офф за повышение
|Родина
|20
|35
| 4
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|20
|34
|5
|Челябинск
|20
|32
|6
|КАМАЗ
|20
|31
|7
|Ротор
|20
|29
|8
|Нефтехимик
|20
|27
|9
|Арсенал Т
|20
|27
|10
|СКА-Хабаровск
|20
|26
|11
|Шинник
|21
|26
|12
|Черноморец
|21
|24
|13
|Енисей
|20
|22
|14
|Волга Ул
|20
|21
|15
|Уфа
|20
|19
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|20
|18
| 17
Зона вылета
|Сокол
|20
|16
| 18
Зона вылета
|Чайка
|20
|11