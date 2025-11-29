04:45 ()
Суббота 29 ноября
Чайка - Уфа 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Чайка
Уфа

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Уфа, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Уфа
Уфа
Главные тренеры
Россия Дмитрий Владимирович Комбаров
Россия Омари Михайлович Тетрадзе
История личных встреч
30.08.2025 Россия — Лига PARI 7-й тур Уфа4 : 0Чайка
02.03.2025 Россия — Мелбет Первая лига 22-й тур Чайка1 : 1Уфа
20.09.2024 Россия — Мелбет Первая лига 11-й тур Уфа0 : 1Чайка
24.04.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 10-й тур Чайка1 : 0Уфа
10.03.2024 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 2-й этап. 2-й тур Уфа2 : 2Чайка
12.11.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 18-й тур Уфа2 : 1Чайка
16.07.2023 Россия — Leon-Вторая лига А Группа Золото. 1-й этап. 1-й тур Чайка2 : 1Уфа
16.06.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Уфа2 : 1Чайка
25.09.2019 Кубок России 1/16 финала Чайка0 : 1Уфа
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Чайка2 : 4
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 4 : 1Чайка
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 1 : 0Чайка
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Чайка0 : 2
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 3 : 2Чайка
23.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Уфа0 : 4
16.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур Уфа1 : 2
10.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 1Уфа
03.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Уфа3 : 0
30.10.2025 Fonbet Кубок России 1/8 финала Уфа1 : 1 1 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 Челябинск2032
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2029
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск2026
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2022
14 Волга Ул2021
15 Уфа2019
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2016
18
Зона вылета
Чайка2011

