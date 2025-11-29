04:45 ()
Волга Ул - Урал 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Россия — Лига PARI, 21-й тур
Волга Ул
Урал

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волга Ул - Урал, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига PARI, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волга Ул
Ульяновск
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
Россия Михаил Владимирович Белов
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
История личных встреч
25.08.2025 Россия — Лига PARI 6-й тур Урал4 : 0Волга Ул
16.09.2020 Кубок России Группа 1 Волга Ул0 : 3Урал
05.09.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 31-й тур Урал2 : 1Волга Ул
15.05.2008 Россия - Первый дивизион - 2008 11-й тур Волга Ул1 : 0Урал
21.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Волга Ул2 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 2 : 1Волга Ул
08.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 2 : 3Волга Ул
02.11.2025 Россия — Лига PARI 17-й тур Волга Ул1 : 2
25.10.2025 Россия — Лига PARI 16-й тур 1 : 0Волга Ул
22.11.2025 Россия — Лига PARI 20-й тур Урал1 : 1
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Урал2 : 0
15.11.2025 Россия — Лига PARI 19-й тур 1 : 0Урал
09.11.2025 Россия — Лига PARI 18-й тур 0 : 2Урал
08.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 3 : 4Урал
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 21-го тура Первой лиги: «Волга» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Факел2045
2
Повышение
Урал2040
3
Плей-офф за повышение
Родина2035
4
Плей-офф за повышение
Спартак Кс2034
5 Челябинск2032
6 КАМАЗ2031
7 Ротор2029
8 Нефтехимик2027
9 Арсенал Т2027
10 СКА-Хабаровск2026
11 Шинник2126
12 Черноморец2124
13 Енисей2022
14 Волга Ул2021
15 Уфа2019
16
Зона вылета
Торпедо М2018
17
Зона вылета
Сокол2016
18
Зона вылета
Чайка2011

