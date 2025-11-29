04:46 ()
Парма - Удинезе 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
29 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Парма
Удинезе

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Удинезе, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
5АргентиназщЛаутаро Валенти
37АргентиназщМарьяно Тройло
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
10ИспанияпзАдриан Бернабе
16БельгияпзМандела Кейта
22ДанияпзОливер Сёренсен
9АргентинанпМатео Пельегрино
32ИталиянпПатрик Кутроне
40НигерияврМадука Окойе
13ИталиязщНиколо Бертола
28ФранциязщУмар Соле
33ЗимбабвезщДжордан Земура
31ДаниязщТомас Кристенсен
59ИталиязщАлессандро Дзаноли
32НидерландыпзЮрген Эккеленкамп
8ШвецияпзЙеспер Карлстрём
14ФранцияпзАртюр Атта
9АнглиянпКинан Дэвис
10ИталиянпНиколо Дзаньоло
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ГерманияКоста Руньяич
История личных встреч
01.03.2025Италия — Серия А27-й турУдинезе1 : 0Парма
16.09.2024Италия — Серия А4-й турПарма2 : 3Удинезе
21.02.2021Италия - Серия А23-й турПарма2 : 2Удинезе
18.10.2020Италия - Серия А4-й турУдинезе3 : 2Парма
26.01.2020Италия - Серия А21-й турПарма2 : 0Удинезе
01.09.2019Италия - Серия А2-й турУдинезе1 : 3Парма
19.01.2019Италия - Серия А20-й турУдинезе1 : 2Парма
19.08.2018Италия - Серия А1-й турПарма2 : 2Удинезе
08.04.2015Италия - Серия А24-й турПарма1 : 0Удинезе
29.09.2014Италия - Серия А5-й турУдинезе4 : 2Парма
23.11.2025Италия — Серия А12-й тур1 : 2Парма
08.11.2025Италия — Серия А11-й турПарма2 : 2
02.11.2025Италия — Серия А10-й турПарма1 : 3
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур2 : 1Парма
25.10.2025Италия — Серия А8-й турПарма0 : 0
22.11.2025Италия — Серия А12-й турУдинезе0 : 3
09.11.2025Италия — Серия А11-й тур2 : 0Удинезе
01.11.2025Италия — Серия А10-й турУдинезе1 : 0
29.10.2025Италия — Серия А9-й тур3 : 1Удинезе
25.10.2025Италия — Серия А8-й турУдинезе3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома1227
2
Лига чемпионов
Милан1225
3
Лига чемпионов
Наполи1225
4
Лига чемпионов
Болонья1224
5
Лига Европы
Интер М1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1220
8 Лацио1218
9 Сассуоло1317
10 Удинезе1215
11 Кремонезе1214
12 Торино1214
13 Аталанта1213
14 Кальяри1211
15 Парма1211
16 Пиза1210
17 Лечче1210
18
Зона вылета
Дженоа128
19
Зона вылета
Фиорентина126
20
Зона вылета
Верона126

