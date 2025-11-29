Парма - Удинезе 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 16:00
Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
29 Ноября 2025 года в 17:00 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Марко Пиччинини (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Удинезе, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Удинезе
Удине
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|5
|зщ
|Лаутаро Валенти
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|10
|пз
|Адриан Бернабе
|16
|пз
|Мандела Кейта
|22
|пз
|Оливер Сёренсен
|9
|нп
|Матео Пельегрино
|32
|нп
|Патрик Кутроне
|40
|вр
|Мадука Окойе
|13
|зщ
|Николо Бертола
|28
|зщ
|Умар Соле
|33
|зщ
|Джордан Земура
|31
|зщ
|Томас Кристенсен
|59
|зщ
|Алессандро Дзаноли
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|14
|пз
|Артюр Атта
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
Главные тренеры
|Карлос Куэста
|Коста Руньяич
История личных встреч
|01.03.2025
|Италия — Серия А
|27-й тур
|1 : 0
|16.09.2024
|Италия — Серия А
|4-й тур
|2 : 3
|21.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|2 : 2
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 2
|26.01.2020
|Италия - Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|2-й тур
|1 : 3
|19.01.2019
|Италия - Серия А
|20-й тур
|1 : 2
|19.08.2018
|Италия - Серия А
|1-й тур
|2 : 2
|08.04.2015
|Италия - Серия А
|24-й тур
|1 : 0
|29.09.2014
|Италия - Серия А
|5-й тур
|4 : 2
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 2
|08.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 2
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 0
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|3 : 1
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|12
|25
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|12
|24
| 5
Лига Европы
|Интер М
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|12
|20
|8
|Лацио
|12
|18
|9
|Сассуоло
|13
|17
|10
|Удинезе
|12
|15
|11
|Кремонезе
|12
|14
|12
|Торино
|12
|14
|13
|Аталанта
|12
|13
|14
|Кальяри
|12
|11
|15
|Парма
|12
|11
|16
|Пиза
|12
|10
|17
|Лечче
|12
|10
| 18
Зона вылета
|Дженоа
|12
|8
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|12
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|12
|6