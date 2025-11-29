Вердер - Кёльн 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Кёльн, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
|30
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Юкинари Сугавара
|5
|зщ
|Амос Пипер
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|32
|зщ
|Марко Фридль
|14
|пз
|Сенне Линен
|6
|пз
|Йенс Стаге
|20
|пз
|Романо Шмид
|17
|нп
|Марко Грюлль
|9
|нп
|Кеке Топп
|7
|нп
|Самюэль Мбангула
|1
|вр
|Марвин Швебе
|3
|зщ
|Доминик Хайнц
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|18
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|29
|пз
|Ян Тильман
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|11
|пз
|Флориан Кайнц
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
Главные тренеры
|Хорст Штеффен
|Лукас Кваснёк
История личных встреч
|16.02.2024
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|7 : 1
|07.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|06.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 1
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|6 : 1
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 0
|12.03.2018
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|22.10.2017
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|07.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|24.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|25.10.2025
|Германия — Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|11
|23
| 4
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|11
|22
| 5
Лига Европы
|Штутгарт
|11
|22
| 6
Лига конференций
|Айнтрахт Ф
|11
|20
|7
|Хоффенхайм
|11
|20
|8
|Унион
|11
|15
|9
|Вердер
|11
|15
|10
|Кёльн
|11
|14
|11
|Боруссия М
|12
|13
|12
|Фрайбург
|11
|13
|13
|Аугсбург
|11
|10
|14
|Гамбург
|11
|9
|15
|Вольфсбург
|11
|8
| 16
Стыковая зона
|Санкт-Паули
|11
|7
| 17
Зона вылета
|Майнц
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Хайденхайм
|11
|5