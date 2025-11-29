04:46 ()
Вердер - Кёльн 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 16:30
Стадион: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия), вместимость: 42358
29 Ноября 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Бастиан Данкерт (Росток, Германия);
Вердер
Кёльн

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вердер - Кёльн, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Вонинвест Везерштадион (Бремен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вердер
Бремен
Кёльн
Кёльн
30ГерманияврМио Бакхаус
3ЯпониязщЮкинари Сугавара
5ГерманиязщАмос Пипер
31ГерманиязщКарим Кулибали
32АвстриязщМарко Фридль
14БельгияпзСенне Линен
6ДанияпзЙенс Стаге
20АвстрияпзРомано Шмид
17АвстриянпМарко Грюлль
9ГерманиянпКеке Топп
7БельгиянпСамюэль Мбангула
1ГерманияврМарвин Швебе
3ГерманиязщДоминик Хайнц
6ГерманиязщЭрик Мартель
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
32СШАпзКристоффер Лунн
18ИсландияпзИсак-Бергманн Йоуханнессон
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
29ГерманияпзЯн Тильман
16ПольшапзЯкуб Каминьский
11АвстрияпзФлориан Кайнц
30ГерманиянпМариус Бюльтер
Главные тренеры
ГерманияХорст Штеффен
ГерманияЛукас Кваснёк
История личных встреч
16.02.2024Германия - Бундеслига22-й турКёльн0 : 1Вердер
23.09.2023Германия - Бундеслига5-й турВердер2 : 1Кёльн
20.05.2023Германия - Бундеслига33-й турВердер1 : 1Кёльн
21.01.2023Германия - Бундеслига16-й турКёльн7 : 1Вердер
07.03.2021Германия - Бундеслига24-й турКёльн1 : 1Вердер
06.11.2020Германия - Бундеслига7-й турВердер1 : 1Кёльн
27.06.2020Германия - Бундеслига34-й турВердер6 : 1Кёльн
21.12.2019Германия - Бундеслига17-й турКёльн1 : 0Вердер
12.03.2018Германия - Бундеслига26-й турВердер3 : 1Кёльн
22.10.2017Германия - Бундеслига9-й турКёльн0 : 0Вердер
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур2 : 0Вердер
07.11.2025Германия — Бундеслига10-й турВердер2 : 1
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й тур1 : 1Вердер
24.10.2025Германия — Бундеслига8-й турВердер1 : 0
18.10.2025Германия — Бундеслига7-й тур2 : 2Вердер
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турКёльн3 : 4
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Кёльн
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турКёльн4 : 1
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаКёльн1 : 4
25.10.2025Германия — Бундеслига8-й тур1 : 0Кёльн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1131
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Байер1123
4
Лига чемпионов
Боруссия Д1122
5
Лига Европы
Штутгарт1122
6
Лига конференций
Айнтрахт Ф1120
7 Хоффенхайм1120
8 Унион1115
9 Вердер1115
10 Кёльн1114
11 Боруссия М1213
12 Фрайбург1113
13 Аугсбург1110
14 Гамбург119
15 Вольфсбург118
16
Стыковая зона
Санкт-Паули117
17
Зона вылета
Майнц116
18
Зона вылета
Хайденхайм115

