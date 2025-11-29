04:47 ()
Суббота 29 ноября
Каза Пия - Алверка 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
29 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Каза Пия
Алверка

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Алверка, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
1 Коста-Рика вр Патрик Секейра
27 Бразилия зщ Кайке Роша
6 Португалия зщ Жозе Фонте
3 Ангола зщ Kaly
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
42 Колумбия пз Себастьян Перес
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Франция нп Келиан Нсона
13 Португалия вр Андре Гомеш
4 Бразилия зщ Каики Навес
5 Испания зщ Серхи Гомес
55 Португалия зщ Франсишку Шиссумба
33 Франция пз Бастьен Мёпийу
21 Гана пз Сабит Абдулай
8 Бразилия пз Amorim
18 Бразилия пз Линкольн
2 Испания нп Набиль Туайзи
9 Сербия нп Марко Милованович
11 Бельгия нп Cedric Nuozzi
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 3Каза Пия
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 2Каза Пия
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Каза Пия3 : 5
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 0Каза Пия
03.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Каза Пия2 : 2
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Алверка1 : 1
31.10.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 2 : 0Алверка
24.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Алверка0 : 4
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд 2 : 2 4 : 2Алверка
04.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур 1 : 3Алверка
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1131
2
Лига чемпионов
Спортинг1128
3
Лига Европы
Бенфика1125
4
Лига конференций
Жил Висенте1123
5 Фамаликан1119
6 Морейренсе1118
7 Витория Гимарайнш1217
8 Брага1116
9 Эшторил1113
10 Насьонал1112
11 Риу Аве1112
12 Санта-Клара1111
13 Эштрела1111
14 Алверка1111
15 Каза Пия119
16
Стыковая зона
Арока119
17
Зона вылета
Тондела116
18
Зона вылета
АВС123

