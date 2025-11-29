Каза Пия - Алверка 29 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 29-11-2025 17:30
Стадион: Мунисипал-ди-Риу-Майор (Риу-Майор, Португалия), вместимость: 8500
29 Ноября 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 12-й тур
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Алверка
Алверка-ду-Рибатежу
|1
|вр
|Патрик Секейра
|27
|зщ
|Кайке Роша
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|3
|зщ
|Kaly
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|42
|пз
|Себастьян Перес
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Келиан Нсона
|13
|вр
|Андре Гомеш
|4
|зщ
|Каики Навес
|5
|зщ
|Серхи Гомес
|55
|зщ
|Франсишку Шиссумба
|33
|пз
|Бастьен Мёпийу
|21
|пз
|Сабит Абдулай
|8
|пз
|Amorim
|18
|пз
|Линкольн
|2
|нп
|Набиль Туайзи
|9
|нп
|Марко Милованович
|11
|нп
|Cedric Nuozzi
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 3
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
|03.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|2 : 2
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 1
|31.10.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|2 : 0
|24.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|0 : 4
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 2 4 : 2
|04.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|11
|31
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|11
|28
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|11
|25
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|11
|23
|5
|Фамаликан
|11
|19
|6
|Морейренсе
|11
|18
|7
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|8
|Брага
|11
|16
|9
|Эшторил
|11
|13
|10
|Насьонал
|11
|12
|11
|Риу Аве
|11
|12
|12
|Санта-Клара
|11
|11
|13
|Эштрела
|11
|11
|14
|Алверка
|11
|11
|15
|Каза Пия
|11
|9
| 16
Стыковая зона
|Арока
|11
|9
| 17
Зона вылета
|Тондела
|11
|6
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3