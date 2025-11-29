04:48 ()
Алашкерт - Урарту 29 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 29-11-2025 13:00
29 Ноября 2025 года в 14:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Алашкерт
Урарту

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алашкерт - Урарту, которое состоится 29 Ноября 2025 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алашкерт
Мартуни
Урарту
Ереван
История личных встреч
22.08.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Урарту0 : 1Алашкерт
11.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур Алашкерт1 : 1Урарту
03.12.2024 Армения — Премьер-лига 19-й тур Урарту1 : 0Алашкерт
24.08.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур Алашкерт0 : 3Урарту
16.05.2024 Армения - Премьер-лига 34-й тур Урарту6 : 1Алашкерт
16.03.2024 Армения - Премьер-лига 25-й тур Алашкерт0 : 2Урарту
08.11.2023 Армения - Премьер-лига 16-й тур Урарту1 : 0Алашкерт
15.09.2023 Армения - Премьер-лига 7-й тур Алашкерт4 : 2Урарту
27.05.2023 Армения - Премьер-лига 34-й тур Алашкерт3 : 2Урарту
02.04.2023 Армения - Премьер-лига 25-й тур Урарту1 : 0Алашкерт
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 2 : 2Алашкерт
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 1 : 0Алашкерт
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Алашкерт1 : 0
17.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 1 : 2Алашкерт
21.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Урарту1 : 1
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 1 : 1Урарту
03.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 0 : 1Урарту
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур Урарту5 : 0
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур 0 : 0Урарту
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1431
2
Лига конференций
Алашкерт1429
3
Лига конференций
Урарту1426
4 Пюник1326
5 Ноа1222
6 Ван1420
7 БКМА1412
8 Ширак1410
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат143

