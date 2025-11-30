Севилья - Бетис 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
30 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хосе Анхель Кармона
|23
|зщ
|Маркан
|16
|зщ
|Хуанлу Санчес
|3
|зщ
|Сесар Аспиликуэта
|19
|пз
|Батиста Менди
|18
|пз
|Люсьен Агуме
|17
|нп
|Альфонсо Гонсалес
|14
|нп
|Херард Фернандес
|10
|нп
|Алексис Санчес
|7
|нп
|Исаак Ромеро
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|40
|зщ
|Анхель Ортис
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|18
|пз
|Нельсон Деосса
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|10
|нп
|Эз Абде
Главные тренеры
|Матиас Хесус Алмейда
|Мануэль Пеллегрини
История личных встреч
|30.03.2025
|Испания — Примера
|29-й тур
|2 : 1
|06.10.2024
|Испания — Примера
|9-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 1
|12.11.2023
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Испания - Примера
|13-й тур
|1 : 1
|27.02.2022
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 1
|16.01.2022
|Кубок Испании
|1/8 финала
|2 : 1
|07.11.2021
|Испания - Примера
|13-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Кубок Испании
|1-й раунд
|1 : 4
|24.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Мальорка
|14
|13
|16
|Валенсия
|13
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9