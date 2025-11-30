01:23 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Севилья - Бетис 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 17:15
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
30 Ноября 2025 года в 18:15 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Севилья
Бетис

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Бетис, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Бетис
Севилья
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХосе Анхель Кармона
23Бразилиязщ Маркан
16ИспаниязщХуанлу Санчес
3ИспаниязщСесар Аспиликуэта
19ФранцияпзБатиста Менди
18ФранцияпзЛюсьен Агуме
17ИспаниянпАльфонсо Гонсалес
14ИспаниянпХерард Фернандес
10ЧилинпАлексис Санчес
7ИспаниянпИсаак Ромеро
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
16АргентиназщВалентин Гомес
40ИспаниязщАнхель Ортис
21ИспанияпзМарк Рока
8ИспанияпзПабло Форнальс
18КолумбияпзНельсон Деосса
24ИспаниянпАйтор Руибаль
19КолумбиянпКучо Эрнандес
10МарокконпЭз Абде
Главные тренеры
АргентинаМатиас Хесус Алмейда
ЧилиМануэль Пеллегрини
История личных встреч
30.03.2025Испания — Примера29-й турБетис2 : 1Севилья
06.10.2024Испания — Примера9-й турСевилья1 : 0Бетис
28.04.2024Испания - Примера33-й турБетис1 : 1Севилья
12.11.2023Испания - Примера13-й турСевилья1 : 1Бетис
21.05.2023Испания - Примера35-й турСевилья0 : 0Бетис
06.11.2022Испания - Примера13-й турБетис1 : 1Севилья
27.02.2022Испания - Примера26-й турСевилья2 : 1Бетис
16.01.2022Кубок Испании1/8 финалаБетис2 : 1Севилья
07.11.2021Испания - Примера13-й турБетис0 : 2Севилья
14.03.2021Испания - Примера27-й турСевилья1 : 0Бетис
24.11.2025Испания — Примера13-й тур2 : 1Севилья
08.11.2025Испания — Примера12-й турСевилья1 : 0
01.11.2025Испания — Примера11-й тур3 : 0Севилья
28.10.2025Кубок Испании1-й раунд1 : 4Севилья
24.10.2025Испания — Примера10-й тур2 : 1Севилья
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турБетис2 : 1
23.11.2025Испания — Примера13-й турБетис1 : 1
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 1Бетис
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБетис2 : 0
02.11.2025Испания — Примера11-й турБетис3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1415
15 Мальорка1413
16 Валенсия1313
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

Отзывы и комментарии к матчу

