Сельта - Эспаньол 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 19:30
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
30 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Сельта
Эспаньол

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сельта - Эспаньол, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Абанка Балаидос (Виго, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
13РумынияврЙонуц Раду
32ИспаниязщХави Родригес
2ШвециязщКарл Старфельт
20ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспаниязщХави Руэда
5ИспаниязщСерхио Каррейра
8ИспанияпзФран Бельтран
6ГвинеяпзИлаш Мориба
10ИспаниянпЯго Аспас
18ИспаниянпПабло Дуран
15ИспаниянпБрайан Сарагоса
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
5ИспаниязщФернандо Калеро
6УругвайзщЛеандро Кабрера
22ИспаниязщКарлос Ромеро
4ИспанияпзУрко Гонсалес
8ИспанияпзЭду Эспосито
14ИспанияпзРамон Терратс
24АнглиянпТайрис Долан
11ИспаниянпПере Милья
19Испаниянп Кике
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
ИспанияМаноло Гонсалес
История личных встреч
12.04.2025Испания — Примера31-й турСельта0 : 2Эспаньол
30.11.2024Испания — Примера15-й турЭспаньол3 : 1Сельта
18.03.2023Испания - Примера26-й турЭспаньол1 : 3Сельта
03.01.2023Кубок Испании1/16 финалаЭспаньол3 : 1 ДВСельта
13.08.2022Испания - Примера1-й турСельта2 : 2Эспаньол
10.04.2022Испания - Примера31-й турЭспаньол1 : 0Сельта
17.12.2021Испания - Примера18-й турСельта3 : 1Эспаньол
19.07.2020Испания - Примера38-й турЭспаньол0 : 0Сельта
26.09.2019Испания - Примера6-й турСельта1 : 1Эспаньол
24.04.2019Испания - Примера34-й турЭспаньол1 : 1Сельта
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур3 : 2Сельта
22.11.2025Испания — Примера13-й тур0 : 1Сельта
09.11.2025Испания — Примера12-й турСельта2 : 4
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур0 : 3Сельта
02.11.2025Испания — Примера11-й тур1 : 2Сельта
24.11.2025Испания — Примера13-й турЭспаньол2 : 1
08.11.2025Испания — Примера12-й турЭспаньол0 : 2
02.11.2025Испания — Примера11-й тур2 : 1Эспаньол
25.10.2025Испания — Примера10-й турЭспаньол1 : 0
17.10.2025Испания — Примера9-й тур0 : 2Эспаньол
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
3
Лига чемпионов
Вильярреал1329
4
Лига чемпионов
Атлетико М1328
5
Лига Европы
Бетис1321
6
Лига конференций
Эспаньол1321
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1317
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1316
11 Севилья1316
12 Райо Вальекано1316
13 Сельта1316
14 Алавес1415
15 Мальорка1413
16 Валенсия1313
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте139
20
Зона вылета
Овьедо139

