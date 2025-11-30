Сельта - Эспаньол 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 19:30
Стадион: Абанка Балаидос (Виго, Испания), вместимость: 24791
30 Ноября 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Составы команд
Сельта
Виго
Эспаньол
Барселона
|13
|вр
|Йонуц Раду
|32
|зщ
|Хави Родригес
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|20
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|зщ
|Хави Руэда
|5
|зщ
|Серхио Каррейра
|8
|пз
|Фран Бельтран
|6
|пз
|Илаш Мориба
|10
|нп
|Яго Аспас
|18
|нп
|Пабло Дуран
|15
|нп
|Брайан Сарагоса
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|5
|зщ
|Фернандо Калеро
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|22
|зщ
|Карлос Ромеро
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|14
|пз
|Рамон Терратс
|24
|нп
|Тайрис Долан
|11
|нп
|Пере Милья
|19
|нп
|Кике
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|12.04.2025
|Испания — Примера
|31-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Испания — Примера
|15-й тур
|3 : 1
|18.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 3
|03.01.2023
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 1 ДВ
|13.08.2022
|Испания - Примера
|1-й тур
|2 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|17.12.2021
|Испания - Примера
|18-й тур
|3 : 1
|19.07.2020
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|1 : 1
|24.04.2019
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 2
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|1 : 2
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|08.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 2
|02.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|2 : 1
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|1 : 0
|17.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|13
|29
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|13
|28
| 5
Лига Европы
|Бетис
|13
|21
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|13
|21
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|13
|17
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|13
|16
|11
|Севилья
|13
|16
|12
|Райо Вальекано
|13
|16
|13
|Сельта
|13
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Мальорка
|14
|13
|16
|Валенсия
|13
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|13
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|13
|9