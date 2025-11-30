01:25 ()
Лион - Нант 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
30 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Лион
Нант

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
1СловакияврДоминик Грейф
41ХорватиязщТео Баришич
19СенегалзщМусса Ньякате
98АнглиязщЭйнсли Мэйтленд-Найлс
16Бразилиязщ Абнер
8ФранцияпзКорентин Толиссо
6СШАпзТаннер Тессманн
7ЧехияпзАдам Карабец
10ЧехияпзПавел Шульц
17ПортугалиянпАфонсу Морейра
20УругвайнпМартин Сатриано
1ПортугалияврАнтони Лопеш
98ФранциязщКельвен Амьен-Аду
6НигериязщЧидози Авазим
78ФранциязщТилель Тати
3ФранциязщНиколя Козза
80ФранциязщДжуниор Мванга
17ФранцияпзДемен Ассумани
5Южная КореяпзКвон Хёк Кю
14МалинпАмади Камара
19МарокконпЮссеф Эль-Араби
10ФранциянпМаттис Аблин
Главные тренеры
ФранцияАнтуан Комбуаре
История личных встреч
26.01.2025Франция — Лига 119-й турНант1 : 1Лион
06.10.2024Франция — Лига 17-й турЛион2 : 0Нант
07.04.2024Франция - Лига 128-й турНант1 : 3Лион
20.12.2023Франция - Лига 117-й турЛион1 : 0Нант
05.04.2023Кубок Франции1/2 финалаНант1 : 0Лион
17.03.2023Франция - Лига 128-й турЛион1 : 1Нант
11.01.2023Франция - Лига 118-й турНант0 : 0Лион
14.05.2022Франция - Лига 137-й турЛион3 : 2Нант
27.08.2021Франция - Лига 14-й турНант0 : 1Лион
18.04.2021Франция - Лига 133-й турНант1 : 2Лион
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 6Лион
23.11.2025Франция — Лига 113-й тур0 : 0Лион
09.11.2025Франция — Лига 112-й турЛион2 : 3
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й тур2 : 0Лион
02.11.2025Франция — Лига 111-й тур0 : 0Лион
23.11.2025Франция — Лига 113-й турНант1 : 1
08.11.2025Франция — Лига 112-й тур1 : 1Нант
02.11.2025Франция — Лига 111-й турНант0 : 2
29.10.2025Франция — Лига 110-й турНант3 : 5
24.10.2025Франция — Лига 19-й тур1 : 2Нант
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ1430
2
Лига чемпионов
Марсель1328
3
Лига чемпионов
Ланс1328
4
Лига чемпионов
Ренн1424
5
Лига Европы
Лилль1323
6
Лига конференций
Монако1423
7 Страсбург1322
8 Лион1321
9 Ницца1317
10 Тулуза1316
11 Анже1316
12 Париж1314
13 Гавр1314
14 Брест1313
15 Нант1311
16
Стыковая зона
Лорьян1311
17
Зона вылета
Метц1411
18
Зона вылета
Осер138

