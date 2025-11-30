Лион - Нант 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 21:45
Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 61556
30 Ноября 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Абделатиф Херраджи (Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Нант, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лион
Лион
Нант
Нант
|1
|вр
|Доминик Грейф
|41
|зщ
|Тео Баришич
|19
|зщ
|Мусса Ньякате
|98
|зщ
|Эйнсли Мэйтленд-Найлс
|16
|зщ
|Абнер
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|6
|пз
|Таннер Тессманн
|7
|пз
|Адам Карабец
|10
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Афонсу Морейра
|20
|нп
|Мартин Сатриано
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|6
|зщ
|Чидози Авазим
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|17
|пз
|Демен Ассумани
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|14
|нп
|Амади Камара
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
|10
|нп
|Маттис Аблин
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|26.01.2025
|Франция — Лига 1
|19-й тур
|1 : 1
|06.10.2024
|Франция — Лига 1
|7-й тур
|2 : 0
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 3
|20.12.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|1 : 0
|05.04.2023
|Кубок Франции
|1/2 финала
|1 : 0
|17.03.2023
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|1 : 1
|11.01.2023
|Франция - Лига 1
|18-й тур
|0 : 0
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|37-й тур
|3 : 2
|27.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|0 : 1
|18.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|1 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 6
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 3
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
|29.10.2025
|Франция — Лига 1
|10-й тур
|3 : 5
|24.10.2025
|Франция — Лига 1
|9-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|14
|30
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|28
| 4
Лига чемпионов
|Ренн
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Лилль
|13
|23
| 6
Лига конференций
|Монако
|14
|23
|7
|Страсбург
|13
|22
|8
|Лион
|13
|21
|9
|Ницца
|13
|17
|10
|Тулуза
|13
|16
|11
|Анже
|13
|16
|12
|Париж
|13
|14
|13
|Гавр
|13
|14
|14
|Брест
|13
|13
|15
|Нант
|13
|11
| 16
Стыковая зона
|Лорьян
|13
|11
| 17
Зона вылета
|Метц
|14
|11
| 18
Зона вылета
|Осер
|13
|8