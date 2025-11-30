Телстар - Фейеноорд 30 Ноября прямая трансляция
Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Фейеноорд, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Телстар
Велзен
Фейеноорд
Роттердам
|1
|вр
|Роналд Куман
|21
|зщ
|Девон Косвал
|14
|зщ
|Nigel Nwankwo
|6
|зщ
|Данни Баккер
|4
|пз
|Guus Offerhaus
|15
|пз
|Adil Lechkar
|8
|пз
|Tyrone Owusu
|17
|пз
|Нильс Россен
|2
|пз
|Джефф Хардевельд
|27
|пз
|Патрик Брувер
|7
|пз
|Soufiane Hetli
|22
|вр
|Тимон Велленройтер
|21
|зщ
|Анель Ахмедходжич
|4
|зщ
|Цуёси Ватанабэ
|5
|зщ
|Гейс Смал
|23
|пз
|Анис Хадж Мусса
|14
|пз
|Сем Стейн
|16
|пз
|Лео Сауэр
|2
|пз
|Барт Ниувкоп
|40
|пз
|Лучано Валенте
|8
|пз
|Квинтен Тимбер
|9
|нп
|Аясэ Уэда
Главные тренеры
|Робин ван Перси
История личных встреч
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 1
|07.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|0 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|2 : 2
|29.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|0 : 5
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 4
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|13
|34
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|13
|28
| 3
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|13
|24
| 4
Лига Европы
|НЕК Неймеген
|13
|21
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|13
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|13
|17
|9
|Херенвен
|14
|17
|10
|Фортуна
|13
|17
|11
|Спарта
|13
|17
|12
|Гоу Эхед Иглс
|13
|16
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|13
|14
| 16
Стыковая зона
|НАК Бреда
|14
|12
| 17
Зона вылета
|Хераклес
|13
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|13
|10