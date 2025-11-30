01:25 ()
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Телстар - Фейеноорд 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 15:30
30 Ноября 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Сандер ван дер Эйк (Нидерланды);
Телстар
Фейеноорд

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Фейеноорд, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Фейеноорд
Роттердам
1 Нидерланды вр Роналд Куман
21 Нидерланды зщ Девон Косвал
14 Нидерланды зщ Nigel Nwankwo
6 Нидерланды зщ Данни Баккер
4 Нидерланды пз Guus Offerhaus
15 Нидерланды пз Adil Lechkar
8 Нидерланды пз Tyrone Owusu
17 Нидерланды пз Нильс Россен
2 Нидерланды пз Джефф Хардевельд
27 Нидерланды пз Патрик Брувер
7 Нидерланды пз Soufiane Hetli
22 Германия вр Тимон Велленройтер
21 Босния и Герцеговина зщ Анель Ахмедходжич
4 Япония зщ Цуёси Ватанабэ
5 Нидерланды зщ Гейс Смал
23 Алжир пз Анис Хадж Мусса
14 Нидерланды пз Сем Стейн
16 Словакия пз Лео Сауэр
2 Нидерланды пз Барт Ниувкоп
40 Нидерланды пз Лучано Валенте
8 Нидерланды пз Квинтен Тимбер
9 Япония нп Аясэ Уэда
Главные тренеры
Нидерланды Робин ван Перси
История личных встреч
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Телстар1 : 1
07.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 0 : 0Телстар
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Телстар2 : 2
29.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 0 : 5Телстар
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 0Телстар
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Фейеноорд1 : 3
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Фейеноорд2 : 4
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1Фейеноорд
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур 2 : 0Фейеноорд
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Фейеноорд3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1314
16
Стыковая зона
НАК Бреда1412
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

