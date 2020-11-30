01:26 ()
Онлайн трансляции
Суббота 29 ноября
Воскресенье 30 ноября
Свернуть список

Аякс - Гронинген 30 Ноября прямая трансляция

Начало трансляции: 30-11-2025 21:00
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
30 Ноября 2025 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Аякс
Гронинген

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гронинген, которое состоится 30 Ноября 2025 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Гронинген
Гронинген
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
41 Нидерланды зщ Джеральд Алдерс
6 Нидерланды пз Юри Регер
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
10 Израиль пз Оскар Глух
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
11 Бельгия нп Мика Годтс
25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
1 Нидерланды вр Этьен Вассен
5 Германия зщ Марко Ренте
3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
4 Нидерланды зщ Дис Янсе
43 Бельгия зщ Марвин Персман
8 Нидерланды пз Tika de Jonge
6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
17 Нидерланды пз David van der Werff
10 Марокко пз Юнес Таха
14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
26 Нидерланды нп Том ван Берген
Главные тренеры
Нидерланды Джон Хейтинга
Нидерланды Дик Люккин
История личных встреч
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2Аякс
06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс3 : 1Гронинген
16.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген2 : 3Аякс
14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Аякс6 : 1Гронинген
02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3Аякс
25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс3 : 0Гронинген
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс3 : 1Гронинген
04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 0Аякс
26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 1Аякс
28.09.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс2 : 0Гронинген
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Аякс0 : 2
22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс1 : 2
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1Аякс
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Аякс0 : 3
01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Аякс1 : 1
23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2
09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Гронинген
02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1
30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 5 : 2
25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 2Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен1334
2
Лига чемпионов
Фейеноорд1328
3
Лига чемпионов
АЗ Алкмар1324
4
Лига Европы
НЕК Неймеген1321
5
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1320
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс1320
7
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген1320
8
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1317
9 Херенвен1417
10 Фортуна1317
11 Спарта1317
12 Гоу Эхед Иглс1316
13 Эксельсиор1416
14 ПЕК Зволле1416
15 Волендам1314
16
Стыковая зона
НАК Бреда1412
17
Зона вылета
Хераклес1312
18
Зона вылета
Телстар1310

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close