03:47 ()
Свернуть список

Сочи - Динамо Мх 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 18:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Сочи
Динамо Мх

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо Мх, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
28.09.2025 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Динамо Мх0 : 0Сочи
27.11.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Сочи1 : 1 3 : 4Динамо Мх
21.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 2Сочи
21.11.2025 Россия — МФЛ 30-й тур Сочи1 : 1
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Сочи0 : 1
07.11.2025 Россия — МФЛ 29-й тур 2 : 1Сочи
02.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур 3 : 1Сочи
26.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч 2 : 1 5 : 4Динамо Мх
23.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур 3 : 0Динамо Мх
08.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 15-й тур Динамо Мх0 : 1
05.11.2025 Fonbet Кубок России 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч Динамо Мх1 : 0
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Динамо Мх2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар1737
2 ЦСКА1736
3 Зенит1736
4 Локомотив М1734
5 Балтика1732
6 Спартак М1728
7 Рубин1723
8 Акрон1721
9 Динамо М1720
10 Ахмат1719
11 Ростов1718
12 Крылья Советов1717
13
Стыковая зона
Динамо Мх1614
14
Стыковая зона
Оренбург1712
15
Зона вылета
Пари Нижний Новгород1711
16
Зона вылета
Сочи168

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close