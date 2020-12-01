Сочи - Динамо Мх 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 18:30
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
01 Декабря 2025 года в 19:30 (+03:00). Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Динамо Мх, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Мир Российская Премьер-лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Динамо Мх
Махачкала
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Хасанби Эдуардович Биджиев
История личных встреч
|28.09.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 0
|27.11.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 1 3 : 4
|21.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 2
|21.11.2025
|Россия — МФЛ
|30-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|07.11.2025
|Россия — МФЛ
|29-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 1
|26.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 2-й матч
|2 : 1 5 : 4
|23.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|3 : 0
|08.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|05.11.2025
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
|1 : 0
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|17
|37
|2
|ЦСКА
|17
|36
|3
|Зенит
|17
|36
|4
|Локомотив М
|17
|34
|5
|Балтика
|17
|32
|6
|Спартак М
|17
|28
|7
|Рубин
|17
|23
|8
|Акрон
|17
|21
|9
|Динамо М
|17
|20
|10
|Ахмат
|17
|19
|11
|Ростов
|17
|18
|12
|Крылья Советов
|17
|17
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|16
|14
| 14
Стыковая зона
|Оренбург
|17
|12
| 15
Зона вылета
|Пари Нижний Новгород
|17
|11
| 16
Зона вылета
|Сочи
|16
|8