Райо Вальекано - Валенсия 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
01 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Валенсия, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Валенсия
Валенсия
|13
|вр
|Аугусто Баталья
|2
|зщ
|Андрей Рациу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|32
|зщ
|Нобель Менди
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|15
|пз
|Херард Гумбау
|18
|нп
|Альваро Гарсия
|10
|нп
|Серхио Камельо
|25
|вр
|Хулен Ахирресабала
|12
|зщ
|Тьерри Коррея
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|3
|зщ
|Хосе Копете
|14
|зщ
|Хосе Луис Гайя
|8
|пз
|Хави Герра
|18
|пз
|Пепелу
|16
|пз
|Диего Лопес
|10
|пз
|Андре Алмейда
|7
|нп
|Арно Данжума
|9
|нп
|Уго Дуро
Главные тренеры
|Иньиго Перес
|Карлос Корберан
История личных встреч
|19.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|0 : 1
|12.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|19.12.2023
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|03.04.2023
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 1
|11.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|27.11.2021
|Испания - Примера
|15-й тур
|1 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|0 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|0 : 0
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|3 : 2
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|21.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|01.11.2025
|Испания — Примера
|11-й тур
|4 : 0
|25.10.2025
|Испания — Примера
|10-й тур
|0 : 2
|20.10.2025
|Испания — Примера
|9-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|34
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|13
|32
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|14
|20
|9
|Эльче
|14
|16
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Райо Вальекано
|13
|16
|12
|Севилья
|14
|16
|13
|Сельта
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Мальорка
|14
|13
|16
|Валенсия
|13
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9