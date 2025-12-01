03:47 ()
Свернуть список

Райо Вальекано - Валенсия 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 22:00
Стадион: Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15500
01 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Испания — Примера, 14-й тур
Райо Вальекано
Валенсия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Валенсия, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Валенсия
Валенсия
13 Аргентина вр Аугусто Баталья
2 Румыния зщ Андрей Рациу
24 Франция зщ Флорьян Лежён
32 Сенегал зщ Нобель Менди
3 Испания зщ Пеп Чаварриа
23 Испания пз Оскар Мартин
17 Испания пз Унай Лопес
19 Испания пз Хорхе де Фрутос
15 Испания пз Херард Гумбау
18 Испания нп Альваро Гарсия
10 Испания нп Серхио Камельо
25 Испания вр Хулен Ахирресабала
12 Португалия зщ Тьерри Коррея
5 Испания зщ Сесар Таррега
3 Испания зщ Хосе Копете
14 Испания зщ Хосе Луис Гайя
8 Испания пз Хави Герра
18 Испания пз Пепелу
16 Испания пз Диего Лопес
10 Португалия пз Андре Алмейда
7 Нидерланды нп Арно Данжума
9 Испания нп Уго Дуро
Главные тренеры
Испания Иньиго Перес
Испания Карлос Корберан
История личных встреч
19.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Райо Вальекано1 : 1Валенсия
07.12.2024 Испания — Примера 16-й тур Валенсия0 : 1Райо Вальекано
12.05.2024 Испания - Примера 35-й тур Валенсия0 : 0Райо Вальекано
19.12.2023 Испания - Примера 18-й тур Райо Вальекано0 : 1Валенсия
03.04.2023 Испания - Примера 27-й тур Валенсия1 : 1Райо Вальекано
10.09.2022 Испания - Примера 5-й тур Райо Вальекано2 : 1Валенсия
11.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано1 : 1Валенсия
27.11.2021 Испания - Примера 15-й тур Валенсия1 : 1Райо Вальекано
06.04.2019 Испания - Примера 31-й тур Райо Вальекано2 : 0Валенсия
24.11.2018 Испания - Примера 13-й тур Валенсия3 : 0Райо Вальекано
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 2 : 1Райо Вальекано
23.11.2025 Испания — Примера 13-й тур 0 : 0Райо Вальекано
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Райо Вальекано0 : 0
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Райо Вальекано3 : 2
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 4 : 0Райо Вальекано
21.11.2025 Испания — Примера 13-й тур Валенсия1 : 0
09.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Валенсия1 : 1
01.11.2025 Испания — Примера 11-й тур 4 : 0Валенсия
25.10.2025 Испания — Примера 10-й тур Валенсия0 : 2
20.10.2025 Испания — Примера 9-й тур 0 : 0Валенсия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1434
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1332
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1431
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1420
9 Эльче1416
10 Реал Сосьедад1416
11 Райо Вальекано1316
12 Севилья1416
13 Сельта1416
14 Алавес1415
15 Мальорка1413
16 Валенсия1313
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1311
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close