03:48 ()
Свернуть список

Болонья - Кремонезе 01 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 01-12-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
01 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Болонья
Кремонезе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Кремонезе, которое состоится 01 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Кремонезе
Кремона
13 Италия вр Федерико Равалья
29 Италия зщ Лоренцо Де Сильвестри
14 Норвегия зщ Торбьёрн Хеггем
41 Чехия зщ Мартин Витик
22 Греция зщ Хараламбос Ликояннис
6 Хорватия пз Никола Моро
4 Италия пз Томмазо Побега
21 Дания пз Йенс Одгор
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Аргентина нп Сантьяго Кастро
30 Аргентина нп Бенхамин Домингес
1 Индонезия вр Эмиль Аудеро
24 Италия зщ Филиппо Терраччано
6 Италия зщ Федерико Баскиротто
15 Италия зщ Маттео Бьянкетти
4 Италия зщ Томмазо Барбьери
3 Италия зщ Джузеппе Пеццелла
27 Бельгия пз Яри Вандепутте
38 Франция пз Уоррен Бондо
33 Италия пз Альберто Грасси
90 Италия нп Федерико Бонаццоли
10 Англия нп Джейми Варди
Главные тренеры
Италия Винченцо Итальяно
Италия Давиде Никола
История личных встреч
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Кремонезе1 : 5Болонья
23.01.2023 Италия - Серия А Серия А. 19-й тур Болонья1 : 1Кремонезе
27.11.2025 Лига Европы Общий этап. 5-й тур Болонья4 : 1
22.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур 0 : 3Болонья
09.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур Болонья2 : 0
06.11.2025 Лига Европы Общий этап. 4-й тур Болонья0 : 0
02.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур 1 : 3Болонья
23.11.2025 Италия — Серия А 12-й тур Кремонезе1 : 3
07.11.2025 Италия — Серия А 11-й тур 1 : 0Кремонезе
01.11.2025 Италия — Серия А 10-й тур Кремонезе1 : 2
29.10.2025 Италия — Серия А 9-й тур 0 : 2Кремонезе
25.10.2025 Италия — Серия А 8-й тур Кремонезе1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Милан1328
2
Лига чемпионов
Интер М1327
3
Лига чемпионов
Рома1227
4
Лига чемпионов
Наполи1225
5
Лига Европы
Болонья1224
6
Лига конференций
Комо1324
7 Ювентус1323
8 Лацио1318
9 Удинезе1318
10 Сассуоло1317
11 Аталанта1316
12 Кремонезе1214
13 Торино1314
14 Лечче1313
15 Кальяри1311
16 Дженоа1311
17 Парма1311
18
Зона вылета
Пиза1310
19
Зона вылета
Фиорентина136
20
Зона вылета
Верона136

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close