Болонья - Кремонезе 01 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 01-12-2025 21:45
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
01 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 13-й тур
Главный судья: Эрманно Феличани (Италия);
Составы команд
Болонья
Кремонезе
|13
|вр
|Федерико Равалья
|29
|зщ
|Лоренцо Де Сильвестри
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|41
|зщ
|Мартин Витик
|22
|зщ
|Хараламбос Ликояннис
|6
|пз
|Никола Моро
|4
|пз
|Томмазо Побега
|21
|пз
|Йенс Одгор
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Сантьяго Кастро
|30
|нп
|Бенхамин Домингес
|1
|вр
|Эмиль Аудеро
|24
|зщ
|Филиппо Терраччано
|6
|зщ
|Федерико Баскиротто
|15
|зщ
|Маттео Бьянкетти
|4
|зщ
|Томмазо Барбьери
|3
|зщ
|Джузеппе Пеццелла
|27
|пз
|Яри Вандепутте
|38
|пз
|Уоррен Бондо
|33
|пз
|Альберто Грасси
|90
|нп
|Федерико Бонаццоли
|10
|нп
|Джейми Варди
Главные тренеры
|Винченцо Итальяно
|Давиде Никола
История личных встреч
|20.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|1 : 5
|23.01.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 19-й тур
|1 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|0 : 3
|09.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|2 : 0
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
|02.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 3
|23.11.2025
|Италия — Серия А
|12-й тур
|1 : 3
|07.11.2025
|Италия — Серия А
|11-й тур
|1 : 0
|01.11.2025
|Италия — Серия А
|10-й тур
|1 : 2
|29.10.2025
|Италия — Серия А
|9-й тур
|0 : 2
|25.10.2025
|Италия — Серия А
|8-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|13
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|13
|27
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|12
|27
| 4
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|25
| 5
Лига Европы
|Болонья
|12
|24
| 6
Лига конференций
|Комо
|13
|24
|7
|Ювентус
|13
|23
|8
|Лацио
|13
|18
|9
|Удинезе
|13
|18
|10
|Сассуоло
|13
|17
|11
|Аталанта
|13
|16
|12
|Кремонезе
|12
|14
|13
|Торино
|13
|14
|14
|Лечче
|13
|13
|15
|Кальяри
|13
|11
|16
|Дженоа
|13
|11
|17
|Парма
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Пиза
|13
|10
| 19
Зона вылета
|Фиорентина
|13
|6
| 20
Зона вылета
|Верона
|13
|6