Фулхэм - Манчестер Сити 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 21:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
02 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия).
Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
|1
|вр
|Бернд Лено
|2
|зщ
|Кенни Тете
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
|16
|пз
|Сандер Берге
|24
|пз
|Джош Кинг
|20
|пз
|Саша Лукич
|17
|нп
|Алекс Айуоби
|7
|нп
|Рауль Хименес
|19
|нп
|Саму Чуквезе
|25
|вр
|Джанлуиджи Доннарумма
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|82
|зщ
|Рико Льюис
|5
|зщ
|Джон Стоунз
|21
|зщ
|Райан Аит-Нури
|47
|пз
|Фил Фоден
|14
|пз
|Нико Гонсалес
|20
|пз
|Бернарду Силва
|26
|пз
|Савио
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|10
|нп
|Райан Шерки
Главные тренеры
|Марку Силва
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|25.05.2025
|Англия — Премьер-лига
|38-й тур
|0 : 2
|05.10.2024
|Англия — Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|11.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 4
|02.09.2023
|Англия - Премьер-лига
|4-й тур
|5 : 1
|30.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|05.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|2 : 1
|05.02.2022
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 1
|13.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 3
|05.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|26.01.2020
|Кубок Англии
|1/16 финала
|4 : 0
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|01.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|10-й тур
|3 : 0
|28.10.2025
|Англия — Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 4 : 5
|29.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 1
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|13
|30
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|13
|25
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|13
|24
| 4
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|13
|24
| 5
Лига Европы
|Брайтон энд Хоув Альбион
|13
|22
|6
|Сандерленд
|13
|22
|7
|Манчестер Юнайтед
|13
|21
|8
|Ливерпуль
|13
|21
|9
|Кристал Пэлас
|13
|20
|10
|Брентфорд
|13
|19
|11
|Борнмут
|13
|19
|12
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|18
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|18
|14
|Эвертон
|13
|18
|15
|Фулхэм
|13
|17
|16
|Ноттингем Форест
|13
|12
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|11
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|13
|11
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|13
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2