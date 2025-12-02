03:11 ()
Фулхэм - Манчестер Сити 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 21:30
Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
02 Декабря 2025 года в 22:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
Фулхэм
Манчестер Сити

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Манчестер Сити, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фулхэм
Лондон
Манчестер Сити
Манчестер
1 Германия вр Бернд Лено
2 Нидерланды зщ Кенни Тете
5 Дания зщ Йоаким Андерсен
3 Нигерия зщ Кэлвин Бейсси
30 Англия зщ Райан Сесеньон
16 Норвегия пз Сандер Берге
24 Англия пз Джош Кинг
20 Сербия пз Саша Лукич
17 Нигерия нп Алекс Айуоби
7 Мексика нп Рауль Хименес
19 Нигерия нп Саму Чуквезе
25 Италия вр Джанлуиджи Доннарумма
3 Португалия зщ Рубен Диаш
82 Англия зщ Рико Льюис
5 Англия зщ Джон Стоунз
21 Алжир зщ Райан Аит-Нури
47 Англия пз Фил Фоден
14 Испания пз Нико Гонсалес
20 Португалия пз Бернарду Силва
26 Бразилия пз Савио
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
10 Франция нп Райан Шерки
Главные тренеры
Португалия Марку Силва
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
25.05.2025 Англия — Премьер-лига 38-й тур Фулхэм0 : 2Манчестер Сити
05.10.2024 Англия — Премьер-лига 7-й тур Манчестер Сити3 : 2Фулхэм
11.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур Фулхэм0 : 4Манчестер Сити
02.09.2023 Англия - Премьер-лига 4-й тур Манчестер Сити5 : 1Фулхэм
30.04.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Фулхэм1 : 2Манчестер Сити
05.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Манчестер Сити2 : 1Фулхэм
05.02.2022 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 1Фулхэм
13.03.2021 Англия - Премьер-лига 28-й тур Фулхэм0 : 3Манчестер Сити
05.12.2020 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити2 : 0Фулхэм
26.01.2020 Кубок Англии 1/16 финала Манчестер Сити4 : 0Фулхэм
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур 1 : 2Фулхэм
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Фулхэм1 : 0
08.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур 2 : 0Фулхэм
01.11.2025 Англия — Премьер-лига 10-й тур Фулхэм3 : 0
28.10.2025 Англия — Кубок лиги 1/8 финала 1 : 1 4 : 5Фулхэм
29.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Сити3 : 2
25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Манчестер Сити0 : 2
22.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур 2 : 1Манчестер Сити
09.11.2025 Англия — Премьер-лига 11-й тур Манчестер Сити3 : 0
05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Манчестер Сити4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1330
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1325
3
Лига чемпионов
Челси1324
4
Лига чемпионов
Астон Вилла1324
5
Лига Европы
Брайтон энд Хоув Альбион1322
6 Сандерленд1322
7 Манчестер Юнайтед1321
8 Ливерпуль1321
9 Кристал Пэлас1320
10 Брентфорд1319
11 Борнмут1319
12 Тоттенхэм Хотспур1318
13 Ньюкасл Юнайтед1318
14 Эвертон1318
15 Фулхэм1317
16 Ноттингем Форест1312
17 Вест Хэм Юнайтед1311
18
Зона вылета
Лидс Юнайтед1311
19
Зона вылета
Бёрнли1310
20
Зона вылета
Вулверхэмптон132

