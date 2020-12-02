03:12 ()
Аякс - Гронинген 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 15:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
02 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гронинген, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аякс
      Амстердам
      Гронинген
      Гронинген
      1 Чехия вр Витезслав Ярош
      15 Нидерланды зщ Юри Бас
      30 Нидерланды зщ Арон Бауман
      5 Нидерланды зщ Оуэн Вейндал
      4 Япония зщ Коу Итакура
      6 Нидерланды пз Юри Регер
      8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
      18 Нидерланды пз Дави Классен
      43 Бельгия пз Райан Бунида
      11 Бельгия нп Мика Годтс
      25 Нидерланды нп Ваут Вегорст
      1 Нидерланды вр Этьен Вассен
      5 Германия зщ Марко Ренте
      3 Нидерланды зщ Теймен Блокзейл
      4 Нидерланды зщ Дис Янсе
      43 Бельгия зщ Марвин Персман
      8 Нидерланды пз Tika de Jonge
      6 Нидерланды пз Стейе Ресинк
      10 Марокко пз Юнес Таха
      14 Нидерланды пз Йорг Схрёдерс
      26 Нидерланды нп Том ван Берген
      9 Исландия нп Бриньольфур Дарри Виллюмссон
      Запасные
      22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
      52 Нидерланды вр Пол Реверсон
      2 Бразилия зщ Лукас Роза
      3 Дания зщ Антон Гоэи
      7 Испания пз Рауль Моро
      10 Израиль пз Оскар Глух
      21 Нидерланды пз Бранко ван ден Бомен
      28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
      48 Нидерланды пз Шон Стёр
      9 Дания нп Каспер Дольберг
      17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
      53 Нидерланды Mylo van der Lans
      13 Словения вр Ловро Штубляр
      21 Нидерланды вр Хидде Юрьюс
      2 Нидерланды зщ Wouter Prins
      16 Нидерланды зщ Тирикве Мерсера
      22 Нидерланды зщ Sven Bouland
      17 Нидерланды пз David van der Werff
      18 Нидерланды пз Тиго Ланд
      20 Нидерланды пз Матс Сёнтьенс
      11 Франция нп Ноам Эмеран
      27 Португалия нп Руй Жорж Монтейро Мендеш
      69 Нидерланды Mark Hoekstra
      57 Нидерланды Nils Eggens
      Главные тренеры
      Нидерланды Джон Хейтинга
      Нидерланды Дик Люккин
      История личных встреч
      14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Гронинген2 : 2Аякс
      06.10.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс3 : 1Гронинген
      16.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 32-й тур Гронинген2 : 3Аякс
      14.08.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Аякс6 : 1Гронинген
      02.04.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Гронинген1 : 3Аякс
      25.09.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 7-й тур Аякс3 : 0Гронинген
      07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Аякс3 : 1Гронинген
      04.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур Гронинген1 : 0Аякс
      26.01.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Гронинген2 : 1Аякс
      28.09.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 8-й тур Аякс2 : 0Гронинген
      25.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 5-й тур Аякс0 : 2
      22.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс1 : 2
      09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 1Аякс
      05.11.2025 Лига чемпионов Общий этап. 4-й тур Аякс0 : 3
      01.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Аякс1 : 1
      23.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Гронинген2 : 2
      09.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 12-й тур 2 : 0Гронинген
      02.11.2025 Нидерланды — Эредивизия 11-й тур Гронинген1 : 1
      30.10.2025 Кубок Нидерландов 1-й раунд 5 : 2
      25.10.2025 Нидерланды — Эредивизия 10-й тур 1 : 2Гронинген
      Турнирная таблица
      КомандаИО
      1
      Лига чемпионов
      		ПСВ Эйндховен1437
      2
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1431
      3
      Лига чемпионов
      		НЕК Неймеген1424
      4
      Лига Европы
      		АЗ Алкмар1424
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1421
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Аякс1320
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1420
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Гронинген1320
      9 Фортуна1418
      10 Гоу Эхед Иглс1417
      11 Херенвен1417
      12 Спарта1417
      13 Эксельсиор1416
      14 ПЕК Зволле1416
      15 Волендам1414
      16
      Стыковая зона
      		Хераклес1413
      17
      Зона вылета
      		НАК Бреда1412
      18
      Зона вылета
      		Телстар1410

