Аякс - Гронинген 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 15:30
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
02 Декабря 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Остановлен
0 : 0
0'
45'
90'
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Гронинген, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Гронинген
Гронинген
|1
|вр
|Витезслав Ярош
|15
|зщ
|Юри Бас
|30
|зщ
|Арон Бауман
|5
|зщ
|Оуэн Вейндал
|4
|зщ
|Коу Итакура
|6
|пз
|Юри Регер
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|18
|пз
|Дави Классен
|43
|пз
|Райан Бунида
|11
|нп
|Мика Годтс
|25
|нп
|Ваут Вегорст
|1
|вр
|Этьен Вассен
|5
|зщ
|Марко Ренте
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Дис Янсе
|43
|зщ
|Марвин Персман
|8
|пз
|Tika de Jonge
|6
|пз
|Стейе Ресинк
|10
|пз
|Юнес Таха
|14
|пз
|Йорг Схрёдерс
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
Запасные
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|52
|вр
|Пол Реверсон
|2
|зщ
|Лукас Роза
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|7
|пз
|Рауль Моро
|10
|пз
|Оскар Глух
|21
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|48
|пз
|Шон Стёр
|9
|нп
|Каспер Дольберг
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|53
|Mylo van der Lans
|13
|вр
|Ловро Штубляр
|21
|вр
|Хидде Юрьюс
|2
|зщ
|Wouter Prins
|16
|зщ
|Тирикве Мерсера
|22
|зщ
|Sven Bouland
|17
|пз
|David van der Werff
|18
|пз
|Тиго Ланд
|20
|пз
|Матс Сёнтьенс
|11
|нп
|Ноам Эмеран
|27
|нп
|Руй Жорж Монтейро Мендеш
|69
|Mark Hoekstra
|57
|Nils Eggens
Главные тренеры
|Джон Хейтинга
|Дик Люккин
История личных встреч
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|2 : 2
|06.10.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|3 : 1
|16.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|2 : 3
|14.08.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|6 : 1
|02.04.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 3
|25.09.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|3 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
|04.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|1 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|2 : 1
|28.09.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|2 : 0
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 1
|05.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 3
|01.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 2
|09.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|11-й тур
|1 : 1
|30.10.2025
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|5 : 2
|25.10.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|14
|37
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|31
| 3
Лига чемпионов
|НЕК Неймеген
|14
|24
| 4
Лига Европы
|АЗ Алкмар
|14
|24
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|21
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|13
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|20
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гронинген
|13
|20
|9
|Фортуна
|14
|18
|10
|Гоу Эхед Иглс
|14
|17
|11
|Херенвен
|14
|17
|12
|Спарта
|14
|17
|13
|Эксельсиор
|14
|16
|14
|ПЕК Зволле
|14
|16
|15
|Волендам
|14
|14
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|14
|13
| 17
Зона вылета
|НАК Бреда
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Телстар
|14
|10