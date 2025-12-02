Ван - Ноа 02 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 02-12-2025 16:00
02 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Ноа, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ван
Чаренцаван
Ноа
Ереван
История личных встреч
|24.09.2025
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 1
|04.05.2025
|Армения — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 2
|20.10.2024
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|5 : 0
|19.09.2024
|Армения — Премьер-лига
|7-й тур
|1 : 1
|11.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|28-й тур
|0 : 1
|04.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 1
|30.09.2023
|Армения - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
|29.07.2023
|Армения - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 0
|04.06.2023
|Армения - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|17.04.2023
|Армения - Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|09.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|2 : 3
|24.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 0
|18.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|10-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|27.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|15
|34
| 2
Лига конференций
|Урарту
|15
|29
| 3
Лига конференций
|Пюник
|14
|29
|4
|Алашкерт
|15
|29
|5
|Ноа
|12
|22
|6
|Ван
|14
|20
|7
|БКМА
|14
|12
|8
|Ширак
|15
|10
|9
|Гандзасар
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|15
|3