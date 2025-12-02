03:12 ()
Ван - Ноа 02 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 02-12-2025 16:00
02 Декабря 2025 года в 17:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 15-й тур
Ван
Ноа

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ван - Ноа, которое состоится 02 Декабря 2025 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ван
Чаренцаван
Ноа
Ереван
История личных встреч
24.09.2025 Армения — Премьер-лига 4-й тур Ноа2 : 1Ван
04.05.2025 Армения — Премьер-лига 29-й тур Ван2 : 2Ноа
20.10.2024 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ноа5 : 0Ван
19.09.2024 Армения — Премьер-лига 7-й тур Ван1 : 1Ноа
11.04.2024 Армения - Премьер-лига 28-й тур Ван0 : 1Ноа
04.12.2023 Армения - Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 1Ван
30.09.2023 Армения - Премьер-лига 10-й тур Ван0 : 2Ноа
29.07.2023 Армения - Премьер-лига 1-й тур Ноа1 : 0Ван
04.06.2023 Армения - Премьер-лига 36-й тур Ноа1 : 0Ван
17.04.2023 Армения - Премьер-лига 27-й тур Ван1 : 1Ноа
23.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ван3 : 2
09.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Ван2 : 1
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур 2 : 3Ван
24.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 1 : 0Ван
18.10.2025 Армения — Премьер-лига 10-й тур Ван2 : 1
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 1Ноа
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ноа2 : 2
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Ноа1 : 2
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ноа1 : 2
27.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 0 : 3Ноа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1222
6 Ван1420
7 БКМА1412
8 Ширак1510
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат153

