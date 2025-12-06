06:33 ()
Суббота 06 декабря
Астон Вилла - Арсенал 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 14:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Астон Вилла
Арсенал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
40НидерландыврМарко Бизот
14ИспаниязщПау Торрес
2ПольшазщМэтти Кэш
4АнглиязщЭзри Конса
12ФранциязщЛюка Динь
44ФранцияпзБубакар Камара
7ШотландияпзДжон Макгинн
24БельгияпзАмаду Онана
8БельгияпзЮри Тилеманс
27АнглиянпМорган Роджерс
11АнглиянпОлли Уоткинс
1ИспанияврДавид Райя
33ИталиязщРиккардо Калафьори
12НидерландызщЮрриен Тимбер
5ЭквадорзщПьеро Инкапье
4АнглиязщБен Уайт
36ИспанияпзМартин Субименди
41АнглияпзДеклан Райс
10АнглияпзЭберечи Эзе
11БразилиянпГабриэл Мартинелли
14ШвециянпВиктор Дьёкереш
7АнглиянпБукайо Сака
Главные тренеры
ИспанияУнаи Эмери
ИспанияМикель Артета
История личных встреч
18.01.2025Англия — Премьер-лига22-й турАрсенал2 : 2Астон Вилла
24.08.2024Англия — Премьер-лига2-й турАстон Вилла0 : 2Арсенал
14.04.2024Англия - Премьер-лига33-й турАрсенал0 : 2Астон Вилла
09.12.2023Англия - Премьер-лига16-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
18.02.2023Англия - Премьер-лига24-й турАстон Вилла2 : 4Арсенал
31.08.2022Англия - Премьер-лига5-й турАрсенал2 : 1Астон Вилла
19.03.2022Англия - Премьер-лига30-й турАстон Вилла0 : 1Арсенал
22.10.2021Англия - Премьер-лига9-й турАрсенал3 : 1Астон Вилла
06.02.2021Англия - Премьер-лига23-й турАстон Вилла1 : 0Арсенал
08.11.2020Англия - Премьер-лига8-й турАрсенал0 : 3Астон Вилла
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур3 : 4Астон Вилла
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турАстон Вилла1 : 0
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турАстон Вилла2 : 1
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур1 : 2Астон Вилла
09.11.2025Англия — Премьер-лига11-й турАстон Вилла4 : 0
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й турАрсенал2 : 0
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й тур1 : 1Арсенал
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАрсенал3 : 1
23.11.2025Англия — Премьер-лига12-й турАрсенал4 : 1
08.11.2025Англия — Премьер-лига11-й тур2 : 2Арсенал
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арсенал1433
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити1428
3
Лига чемпионов
Астон Вилла1427
4
Лига чемпионов
Челси1424
5
Лига Европы
Кристал Пэлас1423
6 Сандерленд1423
7 Брайтон энд Хоув Альбион1422
8 Манчестер Юнайтед1422
9 Ливерпуль1422
10 Эвертон1421
11 Тоттенхэм Хотспур1419
12 Ньюкасл Юнайтед1419
13 Брентфорд1419
14 Борнмут1419
15 Фулхэм1417
16 Ноттингем Форест1415
17 Лидс Юнайтед1414
18
Зона вылета
Вест Хэм Юнайтед1412
19
Зона вылета
Бёрнли1410
20
Зона вылета
Вулверхэмптон142

Отзывы и комментарии к матчу

  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
