Астон Вилла - Арсенал 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 14:30
Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
06 Декабря 2025 года в 15:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 15-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Арсенал, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Арсенал
Лондон
|40
|вр
|Марко Бизот
|14
|зщ
|Пау Торрес
|2
|зщ
|Мэтти Кэш
|4
|зщ
|Эзри Конса
|12
|зщ
|Люка Динь
|44
|пз
|Бубакар Камара
|7
|пз
|Джон Макгинн
|24
|пз
|Амаду Онана
|8
|пз
|Юри Тилеманс
|27
|нп
|Морган Роджерс
|11
|нп
|Олли Уоткинс
|1
|вр
|Давид Райя
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|12
|зщ
|Юрриен Тимбер
|5
|зщ
|Пьеро Инкапье
|4
|зщ
|Бен Уайт
|36
|пз
|Мартин Субименди
|41
|пз
|Деклан Райс
|10
|пз
|Эберечи Эзе
|11
|нп
|Габриэл Мартинелли
|14
|нп
|Виктор Дьёкереш
|7
|нп
|Букайо Сака
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Микель Артета
История личных встреч
|18.01.2025
|Англия — Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 2
|24.08.2024
|Англия — Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 2
|14.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 2
|09.12.2023
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|18.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|2 : 4
|31.08.2022
|Англия - Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 1
|19.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|0 : 1
|22.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|3 : 1
|06.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 0
|08.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|0 : 3
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 4
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|09.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Англия — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 0
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|4 : 1
|08.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура АПЛ: «Астон Вилла» — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 15:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|14
|33
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|14
|28
| 3
Лига чемпионов
|Астон Вилла
|14
|27
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|14
|24
| 5
Лига Европы
|Кристал Пэлас
|14
|23
|6
|Сандерленд
|14
|23
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|14
|22
|8
|Манчестер Юнайтед
|14
|22
|9
|Ливерпуль
|14
|22
|10
|Эвертон
|14
|21
|11
|Тоттенхэм Хотспур
|14
|19
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|19
|13
|Брентфорд
|14
|19
|14
|Борнмут
|14
|19
|15
|Фулхэм
|14
|17
|16
|Ноттингем Форест
|14
|15
|17
|Лидс Юнайтед
|14
|14
| 18
Зона вылета
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Бёрнли
|14
|10
| 20
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|14
|2