Бетис - Барселона 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 19:30
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
06 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Альваро Вальес
|5
|зщ
|Марк Бартра
|4
|зщ
|Натан
|16
|зщ
|Валентин Гомес
|21
|пз
|Марк Рока
|8
|пз
|Пабло Форнальс
|7
|пз
|Антони
|6
|пз
|Серхи Альтмира
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Эз Абде
|19
|нп
|Кучо Эрнандес
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|18
|зщ
|Херард Мартин
|3
|зщ
|Алекс Бальде
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Педри
|21
|пз
|Френки де Йонг
|14
|нп
|Маркус Рашфорд
|7
|нп
|Ферран Торрес
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|05.04.2025
|Испания — Примера
|30-й тур
|1 : 1
|15.01.2025
|Кубок Испании
|1/8 финала
|5 : 1
|07.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|21.01.2024
|Испания - Примера
|21-й тур
|2 : 4
|16.09.2023
|Испания - Примера
|5-й тур
|5 : 0
|29.04.2023
|Испания - Примера
|32-й тур
|4 : 0
|01.02.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 2
|12.01.2023
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 2 2 : 4
|07.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|04.12.2021
|Испания - Примера
|16-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|0 : 2
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|2 : 1
|23.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|1 : 1
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|06.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 0
|02.12.2025
|Испания — Примера
|19-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Испания — Примера
|14-й тур
|3 : 1
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|4 : 0
|09.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|2 : 4
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Бетис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|37
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|36
| 3
Лига чемпионов
|Вильярреал
|14
|32
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|31
| 5
Лига Европы
|Бетис
|14
|24
| 6
Лига конференций
|Эспаньол
|14
|24
|7
|Хетафе
|14
|20
|8
|Атлетик Б
|15
|20
|9
|Райо Вальекано
|14
|17
|10
|Реал Сосьедад
|14
|16
|11
|Эльче
|14
|16
|12
|Сельта
|14
|16
|13
|Севилья
|14
|16
|14
|Алавес
|14
|15
|15
|Валенсия
|14
|14
|16
|Мальорка
|14
|13
|17
|Осасуна
|14
|12
| 18
Зона вылета
|Жирона
|14
|12
| 19
Зона вылета
|Леванте
|14
|9
| 20
Зона вылета
|Овьедо
|14
|9