06:33 ()
Онлайн трансляции
Суббота 06 декабря
Свернуть список

Бетис - Барселона 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 19:30
Стадион: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания), вместимость: 57619
06 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Испания — Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания);
Бетис
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Барселона, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико де Севилья - Ла Картуха (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Барселона
Барселона
1ИспанияврАльваро Вальес
5ИспаниязщМарк Бартра
4Бразилиязщ Натан
16АргентиназщВалентин Гомес
21ИспанияпзМарк Рока
8ИспанияпзПабло Форнальс
7Бразилияпз Антони
6ИспанияпзСерхи Альтмира
24ИспаниянпАйтор Руибаль
10МарокконпЭз Абде
19КолумбиянпКучо Эрнандес
13ИспанияврЖоан Гарсия
23ФранциязщЖюль Кунде
18ИспаниязщХерард Мартин
3ИспаниязщАлекс Бальде
24ИспаниязщЭрик Гарсия
10ИспанияпзЛамин Ямаль
11Бразилияпз Рафинья
8Испанияпз Педри
21НидерландыпзФренки де Йонг
14АнглиянпМаркус Рашфорд
7ИспаниянпФерран Торрес
Главные тренеры
ЧилиМануэль Пеллегрини
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
05.04.2025Испания — Примера30-й турБарселона1 : 1Бетис
15.01.2025Кубок Испании1/8 финалаБарселона5 : 1Бетис
07.12.2024Испания — Примера16-й турБетис2 : 2Барселона
21.01.2024Испания - Примера21-й турБетис2 : 4Барселона
16.09.2023Испания - Примера5-й турБарселона5 : 0Бетис
29.04.2023Испания - Примера32-й турБарселона4 : 0Бетис
01.02.2023Испания - Примера17-й турБетис1 : 2Барселона
12.01.2023Суперкубок Испании1/2 финалаБетис2 : 2 2 : 4Барселона
07.05.2022Испания - Примера35-й турБетис1 : 2Барселона
04.12.2021Испания - Примера16-й турБарселона0 : 1Бетис
30.11.2025Испания — Примера14-й тур0 : 2Бетис
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й турБетис2 : 1
23.11.2025Испания — Примера13-й турБетис1 : 1
09.11.2025Испания — Примера12-й тур1 : 1Бетис
06.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 4-й турБетис2 : 0
02.12.2025Испания — Примера19-й турБарселона3 : 1
29.11.2025Испания — Примера14-й турБарселона3 : 1
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 0Барселона
22.11.2025Испания — Примера13-й турБарселона4 : 0
09.11.2025Испания — Примера12-й тур2 : 4Барселона
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Бетис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1537
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид1536
3
Лига чемпионов
Вильярреал1432
4
Лига чемпионов
Атлетико М1531
5
Лига Европы
Бетис1424
6
Лига конференций
Эспаньол1424
7 Хетафе1420
8 Атлетик Б1520
9 Райо Вальекано1417
10 Реал Сосьедад1416
11 Эльче1416
12 Сельта1416
13 Севилья1416
14 Алавес1415
15 Валенсия1414
16 Мальорка1413
17 Осасуна1412
18
Зона вылета
Жирона1412
19
Зона вылета
Леванте149
20
Зона вылета
Овьедо149

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close