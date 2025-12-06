Штутгарт - Бавария 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
|33
|вр
|Александр Нюбель
|3
|зщ
|Рамон Хендрикс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|29
|зщ
|Финн Ельч
|22
|зщ
|Лоранс Ассиньон
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|30
|пз
|Чема Андрес
|11
|пз
|Билал Эль-Ханнус
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|18
|нп
|Джейми Левелинг
|26
|нп
|Дениз Ундав
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|4
|зщ
|Жонатан Та
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|8
|пз
|Леон Горецка
|14
|нп
|Луис Диас
|9
|нп
|Гарри Кейн
|17
|нп
|Майкл Олисе
|7
|нп
|Серж Гнабри
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Венсан Компани
История личных встреч
|16.08.2025
|Суперкубок Германии 2025
|Финал
|1 : 2
|28.02.2025
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|1 : 3
|19.10.2024
|Германия — Бундеслига
|7-й тур
|4 : 0
|04.05.2024
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|3 : 1
|17.12.2023
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 0
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 2
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|2 : 2
|08.05.2022
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|0 : 5
|20.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|4 : 0
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 2
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 4
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 3
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 3
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|3 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6