Штутгарт - Бавария 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60469
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия);
Штутгарт
Бавария

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Бавария, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Штутгарт Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Бавария
Мюнхен
33ГерманияврАлександр Нюбель
3НидерландызщРамон Хендрикс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
29ГерманиязщФинн Ельч
22ФранциязщЛоранс Ассиньон
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
30ИспанияпзЧема Андрес
11МароккопзБилал Эль-Ханнус
6ГерманияпзАнгело Штиллер
18ГерманиянпДжейми Левелинг
26ГерманиянпДениз Ундав
1ГерманияврМануэль Нойер
27АвстриязщКонрад Лаймер
4ГерманиязщЖонатан Та
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
44ХорватиязщЙосип Станишич
6ГерманияпзЙозуа Киммих
8ГерманияпзЛеон Горецка
14КолумбиянпЛуис Диас
9АнглиянпГарри Кейн
17ФранциянпМайкл Олисе
7ГерманиянпСерж Гнабри
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
БельгияВенсан Компани
История личных встреч
16.08.2025Суперкубок Германии 2025ФиналШтутгарт1 : 2Бавария
28.02.2025Германия — Бундеслига24-й турШтутгарт1 : 3Бавария
19.10.2024Германия — Бундеслига7-й турБавария4 : 0Штутгарт
04.05.2024Германия - Бундеслига32-й турШтутгарт3 : 1Бавария
17.12.2023Германия - Бундеслига15-й турБавария3 : 0Штутгарт
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турШтутгарт1 : 2Бавария
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турБавария2 : 2Штутгарт
08.05.2022Германия - Бундеслига33-й турБавария2 : 2Штутгарт
14.12.2021Германия - Бундеслига16-й турШтутгарт0 : 5Бавария
20.03.2021Германия - Бундеслига26-й турБавария4 : 0Штутгарт
03.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 2Штутгарт
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур2 : 1Штутгарт
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 4Штутгарт
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 3Штутгарт
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турШтутгарт3 : 2
03.12.2025Кубок Германии1/8 финала2 : 3Бавария
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБавария3 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур3 : 1Бавария
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турБавария6 : 2
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 2Бавария
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

