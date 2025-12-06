06:34 ()
Хайденхайм - Фрайбург 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Хайденхайм
Фрайбург

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Фрайбург, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Фрайбург
Фрайбург
41ГерманияврДиант Рамай
6ГерманиязщПатрик Майнка
5ГерманиязщБенедикт Гимбер
2ГерманиязщМарнон Буш
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
27ГерманияпзТомас Келлер
16ГерманияпзЮлиан Нихюс
30ГерманияпзНиклас Дорш
17АвстрияпзМатиас Хонсак
22ГерманияпзАрийон Ибрахимович
18ГерманиянпМарвин Пирингер
1ГерманияврНоа Атуболу
17ГерманиязщЛукас Кюблер
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
3АвстриязщФилипп Линхарт
29ГерманияпзФилипп Трой
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
44ШвейцарияпзЙохан Манзамби
14ЯпонияпзЮито Судзуки
32ИталияпзВинченцо Грифо
19ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
ГерманияФранк Шмидт
ГерманияЮлиан Шустер
История личных встреч
08.02.2025Германия — Бундеслига21-й турФрайбург1 : 0Хайденхайм
21.09.2024Германия — Бундеслига4-й турХайденхайм0 : 3Фрайбург
11.05.2024Германия — Бундеслига33-й турФрайбург1 : 1Хайденхайм
20.12.2023Германия — Бундеслига16-й турХайденхайм3 : 2Фрайбург
08.05.2016Германия - Вторая Бундеслига33-й турФрайбург2 : 0Хайденхайм
27.11.2015Германия - Вторая Бундеслига16-й турХайденхайм1 : 2Фрайбург
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 2Хайденхайм
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турХайденхайм0 : 3
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур6 : 0Хайденхайм
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турХайденхайм1 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаХайденхайм0 : 1
03.12.2025Кубок Германии1/8 финалаФрайбург2 : 0
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турФрайбург4 : 0
27.11.2025Лига ЕвропыОбщий этап. 5-й тур0 : 0Фрайбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур6 : 2Фрайбург
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турФрайбург2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

