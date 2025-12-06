Хайденхайм - Фрайбург 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Флориан Экснер (Билефельд, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хайденхайм - Фрайбург, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Фрайбург
Фрайбург
|41
|вр
|Диант Рамай
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|5
|зщ
|Бенедикт Гимбер
|2
|зщ
|Марнон Буш
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|27
|пз
|Томас Келлер
|16
|пз
|Юлиан Нихюс
|30
|пз
|Никлас Дорш
|17
|пз
|Матиас Хонсак
|22
|пз
|Арийон Ибрахимович
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|29
|пз
|Филипп Трой
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|44
|пз
|Йохан Манзамби
|14
|пз
|Юито Судзуки
|32
|пз
|Винченцо Грифо
|19
|нп
|Ян-Никлас Бесте
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Юлиан Шустер
История личных встреч
|08.02.2025
|Германия — Бундеслига
|21-й тур
|1 : 0
|21.09.2024
|Германия — Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|11.05.2024
|Германия — Бундеслига
|33-й тур
|1 : 1
|20.12.2023
|Германия — Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 0
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|1 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|03.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|2 : 0
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|4 : 0
|27.11.2025
|Лига Европы
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|6 : 2
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6