Кёльн - Санкт-Паули 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Санкт-Паули, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|1
|вр
|Марвин Швебе
|33
|зщ
|Рав ван ден Берг
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|зщ
|Эрик Мартель
|28
|пз
|Себастиан Себулонсен
|29
|пз
|Ян Тильман
|16
|пз
|Якуб Каминьский
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|32
|пз
|Кристоффер Лунн
|13
|нп
|Саид Эль-Мала
|30
|нп
|Мариус Бюльтер
|22
|вр
|Никола Василь
|5
|зщ
|Хауке Валь
|8
|зщ
|Эрик Смит
|3
|зщ
|Карол Метс
|11
|пз
|Аркадиуш Пырка
|16
|пз
|Джоэл Чима Фудзита
|6
|пз
|Джеймс Сэндс
|7
|пз
|Джексон Ирвайн
|23
|пз
|Луис Оппи
|28
|нп
|Матиас Перейра Лаж
|19
|нп
|Мартейн Карс
Главные тренеры
|Лукас Кваснёк
|Александер Блессин
История личных встреч
|08.02.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|4 : 1
|02.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 5
|29.01.2011
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|3 : 0
|12.09.2010
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|02.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|4 : 1
|29.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 4
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|1 : 2
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 1
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|2 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6