Кёльн - Санкт-Паули 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: Кёльн (Кёльн, Германия), вместимость: 50076
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Кёльн
Санкт-Паули

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Санкт-Паули, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Кёльн (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн
Санкт-Паули
Гамбург
1ГерманияврМарвин Швебе
33НидерландызщРав ван ден Берг
39ТурциязщДженк Озкачар
6ГерманиязщЭрик Мартель
28НорвегияпзСебастиан Себулонсен
29ГерманияпзЯн Тильман
16ПольшапзЯкуб Каминьский
8Босния и ГерцеговинапзДенис Хусейнбашич
32СШАпзКристоффер Лунн
13ГерманиянпСаид Эль-Мала
30ГерманиянпМариус Бюльтер
22Босния и ГерцеговинаврНикола Василь
5ГерманиязщХауке Валь
8ШвециязщЭрик Смит
3ЭстониязщКарол Метс
11ПольшапзАркадиуш Пырка
16ЯпонияпзДжоэл Чима Фудзита
6СШАпзДжеймс Сэндс
7АвстралияпзДжексон Ирвайн
23ГерманияпзЛуис Оппи
28ФранциянпМатиас Перейра Лаж
19НидерландынпМартейн Карс
Главные тренеры
ГерманияЛукас Кваснёк
ГерманияАлександер Блессин
История личных встреч
08.02.2019Германия - Вторая Бундеслига21-й турКёльн4 : 1Санкт-Паули
02.09.2018Германия - Вторая Бундеслига4-й турСанкт-Паули3 : 5Кёльн
29.01.2011Германия - Бундеслига20-й турСанкт-Паули3 : 0Кёльн
12.09.2010Германия - Бундеслига3-й турКёльн1 : 0Санкт-Паули
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур1 : 1Кёльн
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турКёльн3 : 4
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1Кёльн
02.11.2025Германия — Бундеслига9-й турКёльн4 : 1
29.10.2025Кубок Германии1/16 финалаКёльн1 : 4
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала1 : 2Санкт-Паули
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур3 : 1Санкт-Паули
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турСанкт-Паули0 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур2 : 1Санкт-Паули
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турСанкт-Паули0 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

