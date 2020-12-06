06:34 ()
Аугсбург - Байер 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Аугсбург
Байер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Байер
Леверкузен
1ГерманияврФинн Дамен
40СШАзщНоакай Бэнкс
5ФранциязщКрислен Матсима
13ГрециязщДимитрис Яннулис
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
30ГерманияпзАнтон Каде
19ГерманияпзРобин Фелльхауэр
4ФранцияпзХан-Ноа Массенго
32ШвейцарияпзФабиан Ридер
36ГерманияпзМерт Кёмюр
9ФранциянпСамуэль Эссенд
1НидерландыврМарк Флеккен
5ФранциязщЛуак Баде
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
20ИспаниязщАлехандро Гримальдо
8ГерманияпзРоберт Андрих
7ГерманияпзЙонас Хофман
30ГерманияпзИбрахим Маза
24ИспанияпзАлеш Гарсия
10СШАпзМалик Тилльман
19НидерландынпЭрнест Поку
14ЧехиянпПатрик Шик
Главные тренеры
ГерманияСандро Вагнер
ДанияКаспер Юльманн
История личных встреч
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турБайер2 : 0Аугсбург
14.12.2024Германия — Бундеслига14-й турАугсбург0 : 2Байер
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турБайер2 : 1Аугсбург
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турАугсбург0 : 1Байер
03.02.2023Германия - Бундеслига19-й турАугсбург1 : 0Байер
13.08.2022Германия - Бундеслига2-й турБайер1 : 2Аугсбург
22.01.2022Германия - Бундеслига20-й турБайер5 : 1Аугсбург
28.08.2021Германия - Бундеслига3-й турАугсбург1 : 4Байер
21.02.2021Германия - Бундеслига22-й турАугсбург1 : 1Байер
26.10.2020Германия - Бундеслига5-й турБайер3 : 1Аугсбург
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур3 : 0Аугсбург
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й турАугсбург1 : 0
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 2Аугсбург
31.10.2025Германия — Бундеслига9-й турАугсбург0 : 1
28.10.2025Кубок Германии1/16 финалаАугсбург0 : 1
02.12.2025Кубок Германии1/8 финала0 : 1Байер
29.11.2025Германия — Бундеслига12-й турБайер1 : 2
25.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й тур0 : 2Байер
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур1 : 3Байер
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й турБайер6 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

Отзывы и комментарии к матчу

