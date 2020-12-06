Аугсбург - Байер 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 16:30
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
06 Декабря 2025 года в 17:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Байер, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Байер
Леверкузен
|1
|вр
|Финн Дамен
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|13
|зщ
|Димитрис Яннулис
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|30
|пз
|Антон Каде
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|36
|пз
|Мерт Кёмюр
|9
|нп
|Самуэль Эссенд
|1
|вр
|Марк Флеккен
|5
|зщ
|Луак Баде
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|20
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|8
|пз
|Роберт Андрих
|7
|пз
|Йонас Хофман
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|10
|пз
|Малик Тилльман
|19
|нп
|Эрнест Поку
|14
|нп
|Патрик Шик
Главные тренеры
|Сандро Вагнер
|Каспер Юльманн
История личных встреч
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|2 : 0
|14.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|0 : 2
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.02.2023
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 0
|13.08.2022
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 2
|22.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|5 : 1
|28.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 4
|21.02.2021
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 1
|26.10.2020
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|3 : 0
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 0
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 2
|31.10.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|0 : 1
|28.10.2025
|Кубок Германии
|1/16 финала
|0 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|0 : 1
|29.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|25.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|1 : 3
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|6 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6