РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
06 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|1
|вр
|Петер Гулачи
|16
|зщ
|Лукас Клостерман
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|22
|зщ
|Давид Раум
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|13
|пз
|Николас Зайвальд
|14
|пз
|Кристоф Баумгартнер
|49
|нп
|Ян Диоманд
|11
|нп
|Конрад Хардер
|7
|нп
|Антонио Нуса
|23
|вр
|Михаэль Цеттерер
|13
|зщ
|Расмус Кристенсен
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Артур Теате
|21
|зщ
|Натаниэль Браун
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|18
|пз
|Махмуд Дауд
|20
|нп
|Рицу Доан
|19
|нп
|Жан-Маттео Баойя
|7
|нп
|Ансгар Кнауфф
Главные тренеры
|Оле Вернер
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|26.04.2025
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|4 : 0
|15.12.2024
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|04.12.2024
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 0
|18.05.2024
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|2 : 2
|13.01.2024
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 1
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|25.02.2023
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|03.09.2022
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|20.03.2022
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|30.10.2021
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|3 : 1
|28.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|2 : 0
|08.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|3 : 1
|01.11.2025
|Германия — Бундеслига
|9-й тур
|3 : 1
|30.11.2025
|Германия — Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|26.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 5-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Германия — Бундеслига
|11-й тур
|3 : 4
|09.11.2025
|Германия — Бундеслига
|10-й тур
|1 : 0
|04.11.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 4-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|12
|26
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|25
| 4
Лига чемпионов
|Байер
|12
|23
| 5
Лига Европы
|Хоффенхайм
|12
|23
| 6
Лига конференций
|Штутгарт
|12
|22
|7
|Айнтрахт Ф
|12
|21
|8
|Фрайбург
|12
|16
|9
|Вердер
|12
|16
|10
|Кёльн
|12
|15
|11
|Унион
|12
|15
|12
|Боруссия М
|12
|13
|13
|Гамбург
|12
|12
|14
|Аугсбург
|12
|10
|15
|Вольфсбург
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Хайденхайм
|12
|8
| 17
Зона вылета
|Санкт-Паули
|12
|7
| 18
Зона вылета
|Майнц
|12
|6