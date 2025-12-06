06:34 ()
РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 19:30
Стадион: Лейпциг (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
06 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 13-й тур
Главный судья: Даниэль Зиберт (Берлин, Германия);
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Лейпциг (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
1ВенгрияврПетер Гулачи
16ГерманиязщЛукас Клостерман
4ВенгриязщВилли Орбан
22ГерманиязщДавид Раум
23ФранциязщКастелло Люкеба
24АвстрияпзКсавер Шлагер
13АвстрияпзНиколас Зайвальд
14АвстрияпзКристоф Баумгартнер
49Кот-д'ИвуарнпЯн Диоманд
11ДаниянпКонрад Хардер
7НорвегиянпАнтонио Нуса
23ГерманияврМихаэль Цеттерер
13ДаниязщРасмус Кристенсен
4ГерманиязщРобин Кох
3БельгиязщАртур Теате
21ГерманиязщНатаниэль Браун
27ГерманияпзМарио Гётце
8АлжирпзФарес Шаиби
18ГерманияпзМахмуд Дауд
20ЯпониянпРицу Доан
19ФранциянпЖан-Маттео Баойя
7ГерманиянпАнсгар Кнауфф
Главные тренеры
ГерманияОле Вернер
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
26.04.2025Германия — Бундеслига31-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
15.12.2024Германия — Бундеслига14-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
04.12.2024Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 0Айнтрахт Ф
18.05.2024Германия - Бундеслига34-й турАйнтрахт Ф2 : 2РБ Лейпциг
13.01.2024Германия - Бундеслига17-й турРБ Лейпциг0 : 1Айнтрахт Ф
03.06.2023Кубок ГерманииФиналРБ Лейпциг2 : 0Айнтрахт Ф
25.02.2023Германия - Бундеслига22-й турРБ Лейпциг2 : 1Айнтрахт Ф
03.09.2022Германия - Бундеслига5-й турАйнтрахт Ф4 : 0РБ Лейпциг
20.03.2022Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0Айнтрахт Ф
30.10.2021Германия - Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 1РБ Лейпциг
02.12.2025Кубок Германии1/8 финалаРБ Лейпциг3 : 1
28.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур0 : 0РБ Лейпциг
23.11.2025Германия — Бундеслига11-й турРБ Лейпциг2 : 0
08.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур3 : 1РБ Лейпциг
01.11.2025Германия — Бундеслига9-й турРБ Лейпциг3 : 1
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 1
26.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 5-й турАйнтрахт Ф0 : 3
22.11.2025Германия — Бундеслига11-й тур3 : 4Айнтрахт Ф
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й турАйнтрахт Ф1 : 0
04.11.2025Лига чемпионовОбщий этап. 4-й тур0 : 0Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария1234
2
Лига чемпионов
РБ Лейпциг1226
3
Лига чемпионов
Боруссия Д1225
4
Лига чемпионов
Байер1223
5
Лига Европы
Хоффенхайм1223
6
Лига конференций
Штутгарт1222
7 Айнтрахт Ф1221
8 Фрайбург1216
9 Вердер1216
10 Кёльн1215
11 Унион1215
12 Боруссия М1213
13 Гамбург1212
14 Аугсбург1210
15 Вольфсбург129
16
Стыковая зона
Хайденхайм128
17
Зона вылета
Санкт-Паули127
18
Зона вылета
Майнц126

