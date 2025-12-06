06:35 ()
Санта-Клара - Каза Пия 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
06 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Санта-Клара
Каза Пия

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Каза Пия, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Каза Пия
Лиссабон
1 Бразилия вр Габриэл Батиста
23 Бразилия зщ Sidney Alexssander Pena De Lima
13 Португалия зщ Луиш Роша
21 Португалия зщ Фредерику Венансиу
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
6 Бразилия пз Адриано
8 Португалия пз Педру Феррейра
35 Португалия пз Sergio Araujo
64 Бразилия пз Пауло де Алмейда
11 Бразилия пз Brenner
29 Бразилия нп Вендел да Силва Коста
22 Португалия вр Даниэл Азеведу
27 Бразилия зщ Кайке Роша
6 Португалия зщ Жозе Фонте
5 Португалия зщ Абду Конте
18 Португалия пз Андреш Жералдеш
72 Испания пз Гаиска Ларрасабаль
42 Колумбия пз Себастьян Перес
8 Португалия пз Рафаэл Бриту
29 Франция нп Жереми Ливолан
90 Бразилия нп Диас Морейра Кассиано
7 Франция нп Келиан Нсона
Главные тренеры
Португалия Жоау Перейра
История личных встреч
01.02.2025 Португалия — Примейра 20-й тур Санта-Клара2 : 1Каза Пия
24.08.2024 Португалия — Примейра 3-й тур Каза Пия0 : 2Санта-Клара
29.01.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Каза Пия2 : 1Санта-Клара
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Санта-Клара0 : 0Каза Пия
22.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. 3-й тур Санта-Клара1 : 2Каза Пия
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур 1 : 1Санта-Клара
23.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала Санта-Клара3 : 0
08.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Санта-Клара1 : 2
03.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур 1 : 0Санта-Клара
25.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур Санта-Клара2 : 0
29.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Каза Пия0 : 2
22.11.2025 Кубок Португалии 1/16 финала 0 : 3Каза Пия
09.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур 2 : 2Каза Пия
01.11.2025 Португалия — Примейра 10-й тур Каза Пия3 : 5
26.10.2025 Португалия — Примейра 9-й тур 4 : 0Каза Пия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1234
2
Лига чемпионов
Спортинг1231
3
Лига Европы
Бенфика1228
4
Лига конференций
Жил Висенте1223
5 Фамаликан1220
6 Брага1219
7 Морейренсе1219
8 Витория Гимарайнш1217
9 Алверка1214
10 Эшторил1213
11 Риу Аве1213
12 Санта-Клара1212
13 Насьонал1212
14 Эштрела1211
15 Каза Пия129
16
Стыковая зона
Тондела129
17
Зона вылета
Арока129
18
Зона вылета
АВС123

