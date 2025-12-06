Санта-Клара - Каза Пия 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 17:30
Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
06 Декабря 2025 года в 18:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 13-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Каза Пия, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Каза Пия
Лиссабон
|1
|вр
|Габриэл Батиста
|23
|зщ
|Sidney Alexssander Pena De Lima
|13
|зщ
|Луиш Роша
|21
|зщ
|Фредерику Венансиу
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|6
|пз
|Адриано
|8
|пз
|Педру Феррейра
|35
|пз
|Sergio Araujo
|64
|пз
|Пауло де Алмейда
|11
|пз
|Brenner
|29
|нп
|Вендел да Силва Коста
|22
|вр
|Даниэл Азеведу
|27
|зщ
|Кайке Роша
|6
|зщ
|Жозе Фонте
|5
|зщ
|Абду Конте
|18
|пз
|Андреш Жералдеш
|72
|пз
|Гаиска Ларрасабаль
|42
|пз
|Себастьян Перес
|8
|пз
|Рафаэл Бриту
|29
|нп
|Жереми Ливолан
|90
|нп
|Диас Морейра Кассиано
|7
|нп
|Келиан Нсона
Главные тренеры
|Жоау Перейра
История личных встреч
|01.02.2025
|Португалия — Примейра
|20-й тур
|2 : 1
|24.08.2024
|Португалия — Примейра
|3-й тур
|0 : 2
|29.01.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 1
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 0
|22.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 3-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|23.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|3 : 0
|08.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|1 : 2
|03.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|1 : 0
|25.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|2 : 0
|29.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|0 : 2
|22.11.2025
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|0 : 3
|09.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 2
|01.11.2025
|Португалия — Примейра
|10-й тур
|3 : 5
|26.10.2025
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|12
|34
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|12
|31
| 3
Лига Европы
|Бенфика
|12
|28
| 4
Лига конференций
|Жил Висенте
|12
|23
|5
|Фамаликан
|12
|20
|6
|Брага
|12
|19
|7
|Морейренсе
|12
|19
|8
|Витория Гимарайнш
|12
|17
|9
|Алверка
|12
|14
|10
|Эшторил
|12
|13
|11
|Риу Аве
|12
|13
|12
|Санта-Клара
|12
|12
|13
|Насьонал
|12
|12
|14
|Эштрела
|12
|11
|15
|Каза Пия
|12
|9
| 16
Стыковая зона
|Тондела
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Арока
|12
|9
| 18
Зона вылета
|АВС
|12
|3