Суббота 06 декабря
Ноа - БКМА 06 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 06-12-2025 14:00
06 Декабря 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Ноа
БКМА

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - БКМА, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
13.04.2025 Армения — Премьер-лига 26-й тур БКМА1 : 5Ноа
09.04.2025 Армения — Премьер-лига 19-й тур Ноа3 : 0БКМА
25.08.2024 Армения — Премьер-лига 4-й тур БКМА1 : 2Ноа
19.04.2024 Армения - Премьер-лига 29-й тур Ноа1 : 0БКМА
08.12.2023 Армения - Премьер-лига 20-й тур БКМА0 : 2Ноа
05.10.2023 Армения - Премьер-лига 11-й тур Ноа3 : 0БКМА
04.08.2023 Армения - Премьер-лига 2-й тур БКМА1 : 0Ноа
01.05.2023 Армения - Премьер-лига 30-й тур Ноа1 : 2БКМА
27.02.2023 Армения - Премьер-лига 21-й тур БКМА0 : 1Ноа
19.10.2022 Армения - Премьер-лига 12-й тур Ноа0 : 0БКМА
02.12.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0Ноа
27.11.2025 Лига конференций Общий этап. 4-й тур 1 : 1Ноа
22.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур Ноа2 : 2
06.11.2025 Лига конференций Общий этап. 3-й тур Ноа1 : 2
01.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур Ноа1 : 2
28.11.2025 Армения — Премьер-лига 15-й тур 0 : 0БКМА
23.11.2025 Армения — Премьер-лига 14-й тур 3 : 2БКМА
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур 2 : 0БКМА
02.11.2025 Армения — Премьер-лига 12-й тур БКМА1 : 2
25.10.2025 Армения — Премьер-лига 11-й тур 2 : 1БКМА
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Арарат-Армения1534
2
Лига конференций
Урарту1529
3
Лига конференций
Пюник1429
4 Алашкерт1529
5 Ноа1323
6 Ван1521
7 БКМА1412
8 Ширак1510
9 Гандзасар1510
10
Зона вылета
Арарат153

