Ноа - БКМА 06 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 06-12-2025 14:00
06 Декабря 2025 года в 15:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 2-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - БКМА, которое состоится 06 Декабря 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Армения — Премьер-лига, 2-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноа
Ереван
БКМА
Ереван
История личных встреч
|13.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 5
|09.04.2025
|Армения — Премьер-лига
|19-й тур
|3 : 0
|25.08.2024
|Армения — Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 2
|19.04.2024
|Армения - Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|08.12.2023
|Армения - Премьер-лига
|20-й тур
|0 : 2
|05.10.2023
|Армения - Премьер-лига
|11-й тур
|3 : 0
|04.08.2023
|Армения - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 0
|01.05.2023
|Армения - Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 2
|27.02.2023
|Армения - Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 1
|19.10.2022
|Армения - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.12.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|1 : 1
|22.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|06.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 3-й тур
|1 : 2
|01.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|28.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 0
|23.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|14-й тур
|3 : 2
|08.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|13-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Армения — Премьер-лига
|12-й тур
|1 : 2
|25.10.2025
|Армения — Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Арарат-Армения
|15
|34
| 2
Лига конференций
|Урарту
|15
|29
| 3
Лига конференций
|Пюник
|14
|29
|4
|Алашкерт
|15
|29
|5
|Ноа
|13
|23
|6
|Ван
|15
|21
|7
|БКМА
|14
|12
|8
|Ширак
|15
|10
|9
|Гандзасар
|15
|10
| 10
Зона вылета
|Арарат
|15
|3