Ракув - Зриньски 11 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 11-12-2025 22:00
Стадион: Заглембе Спортс Парк (Сосновец, Польша), вместимость: 11600
11 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Зриньски, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Заглембе Спортс Парк (Сосновец, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Игор Штимац
История личных встреч
|07.12.2025
|Польша — Экстракласса
|18-й тур
|1 : 0
|30.11.2025
|Польша — Экстракласса
|17-й тур
|1 : 4
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|4 : 1
|22.11.2025
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|1 : 3
|09.11.2025
|Польша — Экстракласса
|15-й тур
|1 : 4
|07.12.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 1
|03.12.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|17-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|27.11.2025
|Лига конференций
|Общий этап. 4-й тур
|2 : 1
|21.11.2025
|Босния и Герцеговина — Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
1/8 финала
|Самсунспор
|4
|10
| 2
1/8 финала
|Страсбург
|4
|10
| 3
1/8 финала
|Целе
|4
|9
| 4
1/8 финала
|Шахтёр
|4
|9
| 5
1/8 финала
|Майнц
|4
|9
| 6
1/8 финала
|Ракув
|4
|8
| 7
1/8 финала
|АЕК Ларнака
|4
|8
| 8
1/8 финала
|Ягеллония
|4
|8
| 9
Плей-офф
|Дрита
|4
|8
| 10
Плей-офф
|АЕК Афины
|4
|7
| 11
Плей-офф
|Спарта П
|4
|7
| 12
Плей-офф
|Райо Вальекано
|4
|7
| 13
Плей-офф
|Лозанна
|4
|7
| 14
Плей-офф
|Сигма Оломоуц
|4
|7
| 15
Плей-офф
|Университатя Кр
|4
|7
| 16
Плей-офф
|Кристал Пэлас
|4
|6
| 17
Плей-офф
|Лех П
|4
|6
| 18
Плей-офф
|Фиорентина
|4
|6
| 19
Плей-офф
|Зриньски
|4
|6
| 20
Плей-офф
|АЗ Алкмар
|4
|6
| 21
Плей-офф
|Ноа
|4
|5
| 22
Плей-офф
|Омония
|4
|5
| 23
Плей-офф
|КуПС
|4
|5
| 24
Плей-офф
|Риека
|4
|5
|25
|Шкендия
|4
|4
|26
|Линкольн
|4
|4
|27
|Динамо К
|4
|3
|28
|Легия
|4
|3
|29
|Слован Бр
|4
|3
|30
|Хамрун Спартанс
|4
|3
|31
|Хеккен
|4
|2
|32
|Брейдаблик
|4
|2
|33
|Абердин
|4
|2
|34
|Шелбурн
|4
|1
|35
|Шэмрок Роверс
|4
|1
|36
|Рапид В
|4
|0