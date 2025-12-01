21:05 ()
Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Лех П - Майнц 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 22:00
Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
11 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Лех П
Майнц

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Майнц, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань, Польша
Майнц
Майнц, Германия
Главные тренеры
ДанияБо Хенриксен
История личных встреч
07.12.2025Польша — Экстракласса18-й тур2 : 2Лех П
30.11.2025Польша — Экстракласса17-й тур0 : 0Лех П
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЛех П2 : 0
23.11.2025Польша — Экстракласса16-й турЛех П4 : 1
09.11.2025Польша — Экстракласса15-й тур3 : 1Лех П
05.12.2025Германия — Бундеслига13-й турМайнц0 : 1
30.11.2025Германия — Бундеслига12-й тур4 : 0Майнц
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 0Майнц
21.11.2025Германия — Бундеслига11-й турМайнц1 : 1
09.11.2025Германия — Бундеслига10-й тур1 : 0Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

Отзывы и комментарии к матчу

