21:05 ()
Онлайн трансляции
Среда 10 декабря
Четверг 11 декабря
Свернуть список

Шелбурн - Кристал Пэлас 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 22:00
Стадион: Таллахт (Дублин, Ирландия), вместимость: 8600
11 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Шелбурн
Кристал Пэлас

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шелбурн - Кристал Пэлас, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Таллахт (Дублин, Ирландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шелбурн
Дублин, Ирландия
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Главные тренеры
АвстрияОливер Гласнер
История личных встреч
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 0Шелбурн
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турШелбурн0 : 1
01.11.2025Ирландия — Премьер дивизион 202536-й турШелбурн0 : 0
26.10.2025Ирландия — Премьер дивизион 202535-й тур2 : 3Шелбурн
23.10.2025Лига конференцийОбщий этап. 2-й тур1 : 0Шелбурн
07.12.2025Англия — Премьер-лига15-й тур1 : 2Кристал Пэлас
03.12.2025Англия — Премьер-лига14-й тур0 : 1Кристал Пэлас
30.11.2025Англия — Премьер-лига13-й турКристал Пэлас1 : 2
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур2 : 1Кристал Пэлас
22.11.2025Англия — Премьер-лига12-й тур0 : 2Кристал Пэлас
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close