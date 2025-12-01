21:06 ()
Ноа - Легия 11 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 11-12-2025 19:45
Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14530
11 Декабря 2025 года в 20:45 (+03:00). , Общий этап. 5-й тур
Ноа
Легия

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноа - Легия, которое состоится 11 Декабря 2025 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: , Общий этап. 5-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноа
Ереван, Армения
Легия
Варшава, Польша
Главные тренеры
ХорватияСандро Перкович
РумынияЭдуард Йордэнеску
История личных встреч
06.12.2025Армения — Премьер-лига2-й турНоа2 : 3
02.12.2025Армения — Премьер-лига15-й тур0 : 0Ноа
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й тур1 : 1Ноа
22.11.2025Армения — Премьер-лига14-й турНоа2 : 2
06.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 3-й турНоа1 : 2
06.12.2025Польша — Экстракласса18-й тур2 : 0Легия
01.12.2025Польша — Экстракласса17-й тур1 : 1Легия
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЛегия0 : 1
22.11.2025Польша — Экстракласса16-й турЛегия2 : 2
09.11.2025Польша — Экстракласса15-й турЛегия1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Самсунспор410
2
1/8 финала
Страсбург410
3
1/8 финала
Целе49
4
1/8 финала
Шахтёр49
5
1/8 финала
Майнц49
6
1/8 финала
Ракув48
7
1/8 финала
АЕК Ларнака48
8
1/8 финала
Ягеллония48
9
Плей-офф
Дрита48
10
Плей-офф
АЕК Афины47
11
Плей-офф
Спарта П47
12
Плей-офф
Райо Вальекано47
13
Плей-офф
Лозанна47
14
Плей-офф
Сигма Оломоуц47
15
Плей-офф
Университатя Кр47
16
Плей-офф
Кристал Пэлас46
17
Плей-офф
Лех П46
18
Плей-офф
Фиорентина46
19
Плей-офф
Зриньски46
20
Плей-офф
АЗ Алкмар46
21
Плей-офф
Ноа45
22
Плей-офф
Омония45
23
Плей-офф
КуПС45
24
Плей-офф
Риека45
25 Шкендия44
26 Линкольн44
27 Динамо К43
28 Легия43
29 Слован Бр43
30 Хамрун Спартанс43
31 Хеккен42
32 Брейдаблик42
33 Абердин42
34 Шелбурн41
35 Шэмрок Роверс41
36 Рапид В40

