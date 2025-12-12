Анже - Нант 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 21:45
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
12 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Нант, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анже
Нант
|12
|вр
|Эрве Коффи
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|3
|зщ
|Жак Экомье
|93
|пз
|Харис Белькебла
|10
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|6
|пз
|Луи Мутон
|7
|нп
|Мохамед Амин Сбаи
|11
|нп
|Сидики Шериф
|1
|вр
|Антони Лопеш
|98
|зщ
|Кельвен Амьен-Аду
|78
|зщ
|Тилель Тати
|3
|зщ
|Николя Козза
|26
|зщ
|Урош Радакович
|80
|зщ
|Джуниор Мванга
|5
|пз
|Квон Хёк Кю
|8
|пз
|Йоанн Лепенан
|15
|пз
|Майкель Лахдо
|10
|нп
|Маттис Аблин
|19
|нп
|Юссеф Эль-Араби
Главные тренеры
|Александр Дюжо
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|0 : 1
|22.09.2024
|Франция — Лига 1
|5-й тур
|1 : 1
|03.06.2023
|Франция - Лига 1
|38-й тур
|1 : 0
|08.02.2023
|Кубок Франции
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|07.08.2022
|Франция - Лига 1
|1-й тур
|0 : 0
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|19.09.2021
|Франция - Лига 1
|6-й тур
|1 : 4
|14.02.2021
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 3
|20.12.2020
|Франция - Лига 1
|16-й тур
|1 : 1
|07.03.2020
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|0 : 1
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|1 : 2
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|0 : 1
|09.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|2 : 0
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|1 : 0
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 2
|30.11.2025
|Франция — Лига 1
|14-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Франция — Лига 1
|13-й тур
|1 : 1
|08.11.2025
|Франция — Лига 1
|12-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Франция — Лига 1
|11-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|34
| 2
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|33
| 3
Лига чемпионов
|Марсель
|15
|29
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|15
|29
| 5
Лига Европы
|Лион
|15
|24
| 6
Лига конференций
|Ренн
|15
|24
|7
|Монако
|15
|23
|8
|Страсбург
|15
|22
|9
|Тулуза
|15
|20
|10
|Брест
|15
|19
|11
|Анже
|15
|19
|12
|Ницца
|15
|17
|13
|Лорьян
|15
|17
|14
|Париж
|15
|16
|15
|Гавр
|15
|15
| 16
Стыковая зона
|Осер
|15
|12
| 17
Зона вылета
|Нант
|15
|11
| 18
Зона вылета
|Метц
|15
|11