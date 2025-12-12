02:17 ()
Анже - Нант 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 21:45
Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
12 Декабря 2025 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция);
Анже
Нант

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Нант, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Нант
Нант
12 Буркина-Фасо вр Эрве Коффи
2 Гаити зщ Карлан Аркюс
4 Франция зщ Усман Камара
21 Франция зщ Жордан Лефор
3 Габон зщ Жак Экомье
93 Алжир пз Харис Белькебла
10 Алжир пз Химад Абделли
14 Марокко пз Яссин Белькдим
6 Франция пз Луи Мутон
7 Марокко нп Мохамед Амин Сбаи
11 Франция нп Сидики Шериф
1 Португалия вр Антони Лопеш
98 Франция зщ Кельвен Амьен-Аду
78 Франция зщ Тилель Тати
3 Франция зщ Николя Козза
26 Сербия зщ Урош Радакович
80 Франция зщ Джуниор Мванга
5 Южная Корея пз Квон Хёк Кю
8 Франция пз Йоанн Лепенан
15 Швеция пз Майкель Лахдо
10 Франция нп Маттис Аблин
19 Марокко нп Юссеф Эль-Араби
Главные тренеры
Франция Александр Дюжо
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Нант0 : 1Анже
22.09.2024 Франция — Лига 1 5-й тур Анже1 : 1Нант
03.06.2023 Франция - Лига 1 38-й тур Нант1 : 0Анже
08.02.2023 Кубок Франции 1/8 финала Анже1 : 1 2 : 4Нант
07.08.2022 Франция - Лига 1 1-й тур Анже0 : 0Нант
17.04.2022 Франция - Лига 1 32-й тур Нант1 : 1Анже
19.09.2021 Франция - Лига 1 6-й тур Анже1 : 4Нант
14.02.2021 Франция - Лига 1 25-й тур Анже1 : 3Нант
20.12.2020 Франция - Лига 1 16-й тур Нант1 : 1Анже
07.03.2020 Франция - Лига 1 28-й тур Анже2 : 0Нант
07.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур 0 : 1Анже
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур Анже1 : 2
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур 0 : 1Анже
09.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур Анже2 : 0
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур 1 : 0Анже
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Нант1 : 2
30.11.2025 Франция — Лига 1 14-й тур 3 : 0Нант
23.11.2025 Франция — Лига 1 13-й тур Нант1 : 1
08.11.2025 Франция — Лига 1 12-й тур 1 : 1Нант
02.11.2025 Франция — Лига 1 11-й тур Нант0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ланс1534
2
Лига чемпионов
ПСЖ1533
3
Лига чемпионов
Марсель1529
4
Лига чемпионов
Лилль1529
5
Лига Европы
Лион1524
6
Лига конференций
Ренн1524
7 Монако1523
8 Страсбург1522
9 Тулуза1520
10 Брест1519
11 Анже1519
12 Ницца1517
13 Лорьян1517
14 Париж1516
15 Гавр1515
16
Стыковая зона
Осер1512
17
Зона вылета
Нант1511
18
Зона вылета
Метц1511

