02:17 ()
Свернуть список

Гройтер Фюрт - Герта 12 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 12-12-2025 19:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Гройтер Фюрт
Герта

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Герта, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Герта
Берлин
История личных встреч
04.05.2025 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Герта1 : 0Гройтер Фюрт
07.12.2024 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Герта
11.02.2024 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Гройтер Фюрт1 : 2Герта
26.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Герта5 : 0Гройтер Фюрт
12.02.2022 Германия - Бундеслига 22-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Герта
17.09.2021 Германия - Бундеслига 5-й тур Герта2 : 1Гройтер Фюрт
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 2 : 2Гройтер Фюрт
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур Гройтер Фюрт0 : 3
22.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур 4 : 2Гройтер Фюрт
07.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур Гройтер Фюрт1 : 0
02.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 11-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Герта0 : 2
02.12.2025 Кубок Германии 1/8 финала Герта6 : 1
29.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 14-й тур 0 : 1Герта
21.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 13-й тур Герта1 : 0
08.11.2025 Германия — Вторая Бундеслига 12-й тур 0 : 1Герта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Шальке-041534
2
Повышение
Эльверсберг1530
3
Плей-офф за повышение
Дармштадт 981529
4 Падерборн 071529
5 Ганновер-961528
6 Кайзерслаутерн1526
7 Герта1526
8 Карлсруэ1521
9 Бохум1519
10 Пройссен Мюнстер1519
11 Нюрнберг1519
12 Арминия1517
13 Хольштайн1516
14 Айнтрахт Б1514
15 Фортуна1514
16
Стыковая зона
Гройтер Фюрт1514
17
Зона вылета
Динамо Др1513
18
Зона вылета
Магдебург1513

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close