Гройтер Фюрт - Герта 12 Декабря прямая трансляция
Начало трансляции: 12-12-2025 19:30
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Декабря 2025 года в 20:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Герта, которое состоится 12 Декабря 2025 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Герта
Берлин
История личных встреч
|04.05.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|1 : 0
|07.12.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 1
|11.02.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|1 : 2
|26.08.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|5 : 0
|12.02.2022
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|2 : 1
|17.09.2021
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|2 : 2
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 3
|22.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|4 : 2
|07.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 0
|02.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|11-й тур
|2 : 1
|07.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|0 : 2
|02.12.2025
|Кубок Германии
|1/8 финала
|6 : 1
|29.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|14-й тур
|0 : 1
|21.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|13-й тур
|1 : 0
|08.11.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Шальке-04
|15
|34
| 2
Повышение
|Эльверсберг
|15
|30
| 3
Плей-офф за повышение
|Дармштадт 98
|15
|29
|4
|Падерборн 07
|15
|29
|5
|Ганновер-96
|15
|28
|6
|Кайзерслаутерн
|15
|26
|7
|Герта
|15
|26
|8
|Карлсруэ
|15
|21
|9
|Бохум
|15
|19
|10
|Пройссен Мюнстер
|15
|19
|11
|Нюрнберг
|15
|19
|12
|Арминия
|15
|17
|13
|Хольштайн
|15
|16
|14
|Айнтрахт Б
|15
|14
|15
|Фортуна
|15
|14
| 16
Стыковая зона
|Гройтер Фюрт
|15
|14
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|15
|13
| 18
Зона вылета
|Магдебург
|15
|13