22:17 ()
Онлайн трансляции
Среда 17 декабря
Четверг 18 декабря
Свернуть список

АЗ Алкмар - Ягеллония 18 Декабря прямая трансляция

Начало трансляции: 18-12-2025 22:00
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 19500
18 Декабря 2025 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Общий этап. 6-й тур
АЗ Алкмар
Ягеллония

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Ягеллония, которое состоится 18 Декабря 2025 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Общий этап. 6-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Ягеллония
Белосток, Польша
Главные тренеры
ПольшаАдриан Семенец
История личных встреч
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й тур0 : 3АЗ Алкмар
07.12.2025Нидерланды — Эредивизия15-й турАЗ Алкмар2 : 2
03.12.2025Кубок Нидерландов1/16 финала1 : 3АЗ Алкмар
30.11.2025Нидерланды — Эредивизия14-й тур1 : 0АЗ Алкмар
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турАЗ Алкмар2 : 0
14.12.2025Польша — Экстракласса3-й тур1 : 1Ягеллония
11.12.2025Лига конференцийОбщий этап. 5-й турЯгеллония1 : 2
07.12.2025Польша — Экстракласса18-й тур2 : 1Ягеллония
30.11.2025Польша — Экстракласса17-й тур0 : 0Ягеллония
27.11.2025Лига конференцийОбщий этап. 4-й турЯгеллония1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
1/8 финала
Страсбург513
2
1/8 финала
Шахтёр512
3
1/8 финала
Ракув511
4
1/8 финала
АЕК Афины510
5
1/8 финала
Спарта П510
6
1/8 финала
Райо Вальекано510
7
1/8 финала
Майнц510
8
1/8 финала
Самсунспор510
9
Плей-офф
АЕК Ларнака59
10
Плей-офф
Кристал Пэлас59
11
Плей-офф
Фиорентина59
12
Плей-офф
Целе59
13
Плей-офф
АЗ Алкмар59
14
Плей-офф
Ноа58
15
Плей-офф
Омония58
16
Плей-офф
Лозанна58
17
Плей-офф
Дрита58
18
Плей-офф
Ягеллония58
19
Плей-офф
Риека58
20
Плей-офф
Линкольн57
21
Плей-офф
Шкендия57
22
Плей-офф
Университатя Кр57
23
Плей-офф
Лех П57
24
Плей-офф
Сигма Оломоуц57
25 КуПС56
26 Зриньски56
27 Брейдаблик55
28 Динамо К53
29 Хеккен53
30 Легия53
31 Слован Бр53
32 Хамрун Спартанс53
33 Абердин52
34 Шелбурн51
35 Шэмрок Роверс51
36 Рапид В50

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2025
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close